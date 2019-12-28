Milletvekili Fakıbaba Belediye Başkanı Kuş'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fakıbaba Belediye Başkanı Kuş'u ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Fakıbaba Belediye Başkanı Kuş'u ziyaret etti

6 saat önce

Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u makamında ziyaret edip, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Milletvekili Fakıbaba Belediye Başkanı Kuş'u ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u makamında ziyaret edip, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u makamında ziyaret edip, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Kuş'un çalışmalarını takip ettiğini ve çalışmalarını doğru olduğunu belirten Fakıbaba, Eyyübiye için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.


Kuş'un başarılı işlere imza attığını belirten Fakıbaba,"Urfa deyince aklımıza ilk Eyyübiye gelir. Eyyübiye Urfa'nın kalbi, beyni ve merkezidir İnanıyorum ki Eyyübiye'nin önünü daha fazla bir şekilde açacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar da her zaman destek vereceğim. Ankara'daki tüm problemlerini çözmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, "Eski Belediye Başkanımız olması münasebetiyle tecrübelerinden istifade ettik. Eyyübiye'nin sıkıntılarını kendilerine ifade ettik. Bundan 2 ay önce bazı mahallelerimizde yeşil alan ve park sıkıntısı olduğunu kendilerine ifade ettiğimizde sağ olsun bizleri direk bakan beyle görüştürdü. Eyyübiye'yi bizden daha çok düşünüyor. Eyyübiye'nin dertleriyle dertlenen Bakanımız. İnşallah projeler noktasında da kendisinden Ankara'da daha fazla destek göreceğiz. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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