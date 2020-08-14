Milletvekili Günay, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay mesajında, bugünün millete hizmet için çıkılan yolda yeni bir dönemin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Bugünün yalnızca Türkiye'de değil dünyada acı çekenlerin sesi olmak için atılan adımın yıl dönümü olduğunu belirten Günay, "Bugün kutlu bir davanın AK Parti ismiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vücut buluşunun yıl dönümü. AK Parti olarak milletimizden aldığımız güç, yetki ve imkan ile ülkemizin geleceği için bu kutlu yolda milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.