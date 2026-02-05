Milletvekili Özcan'a Tepkiler Büyüyor

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(TEKİRDAĞ/ÇORLU) Bir basın basın toplantısında milletvekili maaşıyla emekli aylığının giderlerini karşılamadığını söyleyen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'a tepkiler devam ediyor. Bölgede enflasyonla ilgili görüş alan ANKA muhabirine yakınan hemşehrilerinden biri "Onun 3 tane köfteyi pişirdiği günleri de biliyorum. Seçimde görüşeceğiz... Emekleyen emekliyiz biz" dedi. Bir başkası "Milletle alay ediyor herhalde; millet 20 bin lirayla geçiniyor" derken, bir diğeri de "Bu millet nasıl geçinecek o bununla geçinemiyorsa? Beyefendi Meclis'te 150 liraya köfteyi yiyor, kendisi 500 liraya satıyor porsiyonunu; o nasıl oluyor?" diye sordu. Bir dönem imamlık yaptığını belirten bir başka vatandaş da "470 (bin) sana yetmiyorsa sen insansın ben insan değil miyim? 28 bin lira bana nasıl yetecek? Elimde 100 lira kalmış. Ben ne götüreceğim 6 nüfusuma? Ne yiyeceğim? Toprak mı?" diye sordu.

Tekirdağlı vatandaşlar, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın geçen hafta yaptığı ve milletvekili maaşıyla emekli aylığı gelirinin giderlerini karşılamadığı yönündeki ifadelerini ANKA'ya değerlendirdi. İktidar tarafından sıklıkla tekrarlanan "emekliyi, vatandaşı enflasyona ezdirmedik" söylemlerine "Öyle söylemek zorunda kalıyorlar. 'İnsanların paralar iyi, geçiniyorlar' diye. Öyle söylemek zorundalar çünkü iktidarlar, 23 senedir hükümet" şeklinde değerlendiren bir emekli Özcan'ın sözlerine ilişkin "Ben ona inanmıyorum. O öyle söylemek zorunda kalıyor çünkü yüksek maaş alıyor. Anca böyle giderlerim yüksek, ben de zorlanıyorum der. 'Beni ziyarete geliyorlar, onlara yemek söylüyorum, bunlara yemek söylüyorum, bilmem nereye gidiyorum', öyle söyler. Yetmediğini o şekilde anlatır bize" dedi.

Bir emekli Özcan'ın sözlerine, "Milletle alay ediyor herhalde; millet 20 bin lirayla geçiniyor. Bize vermiyorlar, kendileri yiyorlar" şeklinde tepki gösterirken diğer bir emekli ise, "Onu kendi cumhurbaşkanına söylesin. İzah etsin, 'Bak ben geçinemiyorum, 20 bin lirayla bu emekli nasıl geçinir' diye ona söylesin. 'Emeklilerin maaşı yükselirse, enflasyon daha yükselir' diyor; sen sadece emekliye mi bakıyorsun. Köylü kalmamış, üreten kalmamış; üreten kalmayınca illa ki enflasyon da fırlar, her şey fırlar" şeklinde konuştu.

"Beyefendi Meclis'ta 150 liraya köfteyi yiyor, kendisi 500 liraya satıyor porsiyonu"

Vatandaşların ifadeleri şöyle:

"Çok saçmalamış ne diyeyim. Bu millet nasıl geçinecek o bununla geçinemiyorsa? 20 bin lira emekli maaşı alanı siz düşünün; 28 bin lira asgari ücret alanı siz düşünün. 2 kişi çalıştı diyelim, 56 bin lira; 20-25 bin kira, fatura, gıda, ne oldu? Çocukların eğitimi ne oldu, sağlığı konuşmuyorum. Beyefendi Meclis'te 150 liraya köfteyi yiyor, kendisi 500 liraya satıyor porsiyonunu; o nasıl oluyor?"

"O milletvekili falan değil, o şımarmış"

"O milletvekili falan değil. Trilyonların içinde gezecek kalkacak fakirlikten bahsedecek. O şımarmış. Onun ben 3 tane köfteyi pişirdiği günleri de biliyorum. Ben Tekirdağ'ın yerlisiyim, hepsini tanırım. Milletin gözünü boyayıp kalbini kazanacağını zannediyor. Tam tersi. Seçimde görüşeceğiz. Koysun adaylığını bakalım ne alacak...Emekleyen emekliyiz biz, normal emekli değil. Cumhurbaşkanımızın sayesinde emekliyoruz. En düşük emekli maaşı alana 3 bin lira verdiler, bize 2 bin lira verdiler. Seçimde görüşürüz inşallah diyorum ben"

"Sadece maaşı öyle; yan gelirler falan... Yine de yetmiyormuş. Ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. O zaman bizim nasıl yetecek, 28 bin lira yeni oldu"

"Ne düşüneyim. Bizim yerimize koysun kendini; 20 bin lirayla nasıl geçinilir"

"Pazara çıksın o, pazara. Onun tuzu kuru. Bak emekliler ne halde"

"Bize vermiyorlar, kendileri yiyorlar"

"Milletle alay ediyor herhalde; millet 20 bin lirayla geçiniyor. Bize vermiyorlar, kendileri yiyorlar. Bu kadar olmaz yani. Dolaşıp duruyoruz pazarı, nerede ucuz bulacağız diye. Geçen haftaya göre bu hafta 2 misli olmuş. Her hafta artıyor"

"Onu kendi cumhurbaşkanına söylesin. İzah etsin, 'Bak ben geçinemiyorum, 20 bin lirayla bu emekli nasıl geçinir' diye ona söylesin... Üretim olmazsa enflasyon düşer mi? 'Emeklilerin maaşı yükselirse, enflasyon daha yükselir' diyor; sen sadece emekliye mi bakıyorsun, emekliyi bitirmişin zaten. Köylü kalmamış, üreten kalmamış; üreten kalmayınca illa ki enflasyon da fırlar, her şey fırlar"

"O bir aylık maaşı bana versin, benim maaşı o alsın. Onun 1 aylığıyla ben 1 sene geçineyim. Çünkü benimki 240 lira eder, 2 katı olmuş oluyor. Niye geçinemeyeyim... Çöküş bu. İnsan elinde çantayla 5 sefer pazarı dolanır mı? Eskiden vardın mı en iyisini alıp gidiyordun"

"Demek ki bunlar çoluk çocuğuna zemin hazırlıyorlar, yat kat liman hazırlıyorlar"

"470 (bin) sana yetmiyorsa sen insansın ben insan değil miyim? 28 bin lira bana nasıl yetecek? Kira da veriyorum. Şu an elimde yüz lira kalmış. Ben ne götüreceğim 6 nüfusuma. Ne yiyeceğim? Toprak mı yiyeceğim, hırsızlık mı yiyeceğim; ben imamım, din adamıyım. Ben çok kötü görüyorum..."

Ne demişti?

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, geçen hafta seçim bölgesinde milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin soruları yanıtlamış, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt vermişti:

"Şöyle söyleyeyim: Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira."

"Meclis lokantasına da zam yaptılar"

Meclis lokantasının yemeklerinin ucuz olmasına yönelik yöneltilen soruya, Özcan, "Hep zam yaptılar. Zamlı yiyoruz. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin." demişti.

"Milletvekili, aldığı maaşın en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor"

Milletvekilliğinin emekli haklarına ilişkin yöneltilen eleştiriye Özcan, şöyle yanıt vermişti:

"Değil, değil. ya arkadaşlar, siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen, oradaki siyasi partiye üye olup bütün bu haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilir. Bu iş nasip işidir. Ama bir daha söylüyorum: Bir milletvekili, aldığı maaştan en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor. Bunu da bilmenizi isterim."