Bakan Özer: "614 bin öğretmenimizin uzman ve başöğretmenlik ilgili süreçleri devam ediyor" - Son Dakika
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Bakan Özer: "614 bin öğretmenimizin uzman ve başöğretmenlik ilgili süreçleri devam ediyor"

08.08.2022 17:48

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaklaşık 614 bin öğretmenimizin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ilgili süreçleri, eğitimleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaklaşık 614 bin öğretmenimizin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ilgili süreçleri, eğitimleri devam ediyor. Öğretmenlerimizin çoğu bu eğitimlerini tamamladılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada 1 Mayıs 1992'de şehit olan İlhami Özenç'in adının verildiği Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki ortaokulun açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından yeni eğitim yılı çalışmalarına ağırlık verildiğini söyleyen Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için çeşitli toplantılar yapıldığını dile getirdi.

Bir milyon gencin yaz okullarından faydalandığını belirten Özer, okul yöneticilerinin tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece-gündüz çalıştığını hatırlatarak, "Yıllardan beri 'sanki Milli Eğitim Bakanlığı, hükümet eğitime bu kadar yatırım yapmasına rağmen okulların ihtiyacını karşılayamıyor' gibi bir yanlış algıyı ortadan kaldırmak için her türlü gücümüzün, kapasitemizin olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" dedi.

"OKULA KAYITLARDA BAĞIŞ ADI ALTINDA KESİNLİKLE HİÇBİR ÜCRET ÖDENMEYECEK"

Okullardaki kayıt ücretlerinin önüne geçileceği mesajını veren Bakan Özer, kayıt ücreti aldığı için Teftiş Kurulu tarafından inceleme başlatılan 65 okulun incelemelerinin sürdüğü bilgisini paylaşarak şunları ifade etti:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz yepyeni binalarda, sorunları çözülmüş, çok güzel eğitim ortamlarına kavuşsunlar istiyoruz. Bununla birlikte yıllardan beri bu ülkede kronik problem haline gelmiş olan kayıtlardaki bağış sendromunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm kamuoyuna deklare ettik. Tüm il ve ilçelerimizde alarm durumuna geçecek okul yöneticilerimiz. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli, isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtta kesinlikle hiçbir ücret ödemeyecek. Bu süreçte çok başarılı bir şekilde devam ettik. Yanlışlık yapan 65 okulumuza da Teftiş Kurulumuz gerekli incelemeleri yaptı. O süreçler nihayetlendiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Nasıl biz MEB olarak yardımcı kaynakla ilgili problemi çözmüşsek bu bağışla ilgili yaşanan problemi de çözeceğiz."

"614 BİN ÖĞRETMENİMİZİN UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK İLGİLİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"

Son 20 yılda eğitimde devasa adımlar atıldığını kaydeden Bakan Özer, uzman ve başöğretmenlik noktasında gelinen aşamayı paylaşarak, "Öğretmenlerimiz de yazın çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda eğitimler tüm öğretmenlerimizin yaklaşık 614 bin öğretmenimizin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ilgili süreçleri, eğitimleri devam ediyor. Öğretmenlerimizin çoğu bu eğitimlerini tamamladılar. Uzman öğretmenlikte 503 bine yakın başvurumuz var. Bunların yaklaşık 90 bini sınavdan muaf, yüksek lisans yaptıkları için. Başöğretmenlerimizden de yaklaşık 500 tane uzman öğretmen olarak başöğretmenliğe başvuran öğretmenimiz sınavdan muaf, çünkü doktora yaptılar" dedi.

"Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Bu süreç suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023 yılında çok büyük sayıda uzman ve başöğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" diyen Bakan Özer, öğretmenlerin ve öğrencilerin daha kaliteli eğitime ulaşması, velilerin sürekli yeni eğitimlerle desteklenmesi için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Okula adı verilen Şehit İlhami Özenç ve tüm şehitlere rahmet dileyen Özer, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek açılışın hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Özer, şehit İlhami Özenç'in annesi Fatma ve babası Mehmet Özenç'e tablo hediye etti.

Özer'in konuşmasının ardından kurdele kesilerek Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesimi sonrası Özer ve katılımcılar, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Şehit İlhami Özenç Ortaokulu açılış törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Orhan Yegin ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de katıldı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak - İHA)

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Milli Eğitim Bakanı Özer Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışına katıldı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışına katıldı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir'
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: '614 bin öğretmenimizin uzman ve başöğretmenlik ilgili süreçleri devam ediyor' - Son Dakika

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