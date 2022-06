Milli Eğitim Bakanı Özer, gençlik merkezi açılışında konuştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençler için ne yapılsa az olduğunu dile getirerek, "Biz toplum olarak son zamanlarda gençlerimizden çok şikayet etmeye başladık.

Onları 'X, Y, Z' diye parçalamaya, bölmeye başladık. Bizim gençlerimiz vatanı, milleti için her türlü fedakarlığı yapan, her türlü eğitimden geri kalmayıp iş gücü piyasasında da her türlü fedakarlığı yaparak bu ülkenin kalkınmasında her türlü desteği veren bir gençlik." dedi.

Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Vatan Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kadim şehir Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'nın eğitimle ilgili hiçbir sorununun olmadığını belirten Özer, özellikle mesleki eğitimle ilgili çok güzel başarı hikayelerinin geldiğini anlattı.

Ülkenin kalkınması ve insan kaynağıyla ilgili mesleki eğitimin çok daha güçlenmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özer, yeni projelerle kentteki yatırımları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gençlere seslenen Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimize ne yapsak az. Biz toplum olarak son zamanlarda gençlerimizden çok şikayet etmeye başladık. Onları 'X, Y, Z' diye parçalamaya, bölmeye başladık. Bizim gençlerimiz vatanı, milleti için her türlü fedakarlığı yapan, her türlü eğitimden geri kalmayıp iş gücü piyasasında da her türlü fedakarlığı yaparak bu ülkenin kalkınmasında her türlü desteği veren bir gençlik. Bazen canımızı sıkan, bizi rahatsız eden görüntüler, manzaralar, problemler yaşanıyor ama bunun çok istisnai durum olduğunu bilerek, gençlerimize güvenerek, gençlerimize sunduğumuz imkanları sürekli artırmaya çalışmamız lazım."

Gençlik merkezinin bunlardan biri olduğunu dile getiren Özer, "Gençlerimizin eğitim dışında geçirecekleri nitelikli vakitleri çeşitlendirmek için kütüphaneler, gençlik merkezleri, kültür sanat, sporla ilgili her türlü merkezin tüm yurt sathında yaygınlaştığı zaman göreceğiz ki gençlerimiz iddia edildiğinin tersine devletiyle ilgili hiçbir sorunu olmayan, toplumunu seven, toplumunun, milletinin değerlerini içselleştirmiş, benimsemiş gençler olarak ne biçim başarı hikayeleri ortaya koyacaklar. Yeter ki bizler gençlerimize güvenelim." diye konuştu.

Bakan Özer, Vatan Gençlik Merkezinin gençlere hayırlı olmasını dileyerek, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin daha nitelikli eğitim alması için tüm imkanımızı seferber ediyoruz. İşte belediyelerimizin de bu kütüphane açılımları, gençlik merkezleri açılımlarıyla gençlerimizi hiç yalnız bırakmadan sürekli gelişimlerini desteklediğimiz zaman Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla ifade ettiği bölgesinde güçlü, dünyada sözü geçen iddia sahibi bir ülke olma yönünde çok güçlü bir müktesebata sahip olmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve gençler katıldı.