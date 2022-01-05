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Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi - Son Dakika

Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi

05.01.2022 12:32

Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi Şanlıurfa'da 2022 eğitim yatırımları yılı olacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımlarının müjdesini verdi.

Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi

Şanlıurfa'da 2022 eğitim yatırımları yılı olacak

ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımlarının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Özer Şanlıurfa'ya eğitim alanında yapılacak projelerin müjdesini verdi.

Şanlıurfa'ya 73 tane yeni eğitim birimi kazandırılacak

Şanlıurfa'ya 2022 yılı içerisinde mevcut yatırımlara ilave olarak 73 tane yeni eğitim birimi yapacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "14 tane yeni ilkokul, 19 tane yeni ortaokul, 1 tane lise ve 39 tane anaokulu olmak üzere toplam 73 tane yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız. Şanlıurfa'nın 2021 yılı içerisinde almış olduğu bakım, onarım, yıkım, yapımla ilgili yaklaşık 200 milyon liralık bir ödeneği göz önüne alındığı zaman bu gün itibariyle Şanlıurfa'ya 1 milyar TL'nin üzerinde yeni yatırım kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanlıurfa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'mızın çok daha fazlasına ihtiyacı var. Bunu bugün görmüş olduk. İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde ilerledikten sonra sürekli temas halinde olacağız ve Şanlıurfa'mızın ilave diğer ihtiyaçlarını gidermek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber edeceğiz" dedi.

5 bilim sanat merkezi ile 2 Rehberlik ve Araştırma Merkezi daha yapılacak

Şanlıurfa'ya bilim sanat ve rehberlik için de yeni yatırımlar yapılacağını müjdeleyen Bakan Özer, "Bu yatırımlara ilave olarak, bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı özel yetenekli öğrenciler için aktif olarak kullandığı bilim sanat merkezleri var. Burada özel yetenekli öğrenciler akşamları ve ya hafta sonları eğitim alıyorlar. Şanlıurfa'da şu anca 5 tane bilim sanat merkezimiz var. Üç tane daha ilave sanat merkezi kurma kararı aldık. Eyyübiye ilçemize 1 tane, Suruç ilçemize 1 tane, Ceylanpınar ilçemize de 1 tane bilim sanat merkezi kuracağız. Bunları inşallah bu ay içerisinde tamamlayacağız ve Şanlıurfa'nın bilim sanat merkezi sayısı 5'ten 8'e çıkmış olacak. Yine sadece eğitim çağı nüfusu için değil vatandaşlarımız için de teşhis ve yönlendirmede aktif olarak kullandığımız Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimiz var. Özellikle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimizle bağlantılı olarak kullandığımız. Şanlıurfa'da 5 tane Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimiz var. Akçakale ve Karaköprü'ye birer tane daha Rehberlik ve Araştırma Merkezi kuracağız. Dolayısıyla Şanlıurfa'daki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimiz de 7'ye çıkmış olacak. Sonuç olarak Şanlıurfa'da hakikaten bu gün çok bereketli, Şanlıurfa için, eğitim öğretimi için, yatırımlar için çok bereketli bir gün oldu ve 73 tane yeni eğitim birimi, 3 tane yeni lise ve 2 tane yeni Rehberlik ve Araştırma Merkeziyle inşallah aktif olarak yol aldıktan sonra Şanlıurfa'daki öğrenci başına düşen öğrenci sayısı eğitime erişimin kolaylaşması bağlamında inşallah yeni bir dönem başlamış olacak. Ben tekrar bu süreçteki emekleri ve gayretlerinden dolayı valimize teşekkür ediyorum. Mevcut okulların niteliğinin arttırılmasında katkılarından dolayı ve arsa bulma bağlamında bize her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'daki süreçleri sürekli birlikte değerlendirdiğimiz, Ankara'da taleplerini bize ileten, eksikliklerin giderilmesi noktasında her zaman temas halinde olduğumuz milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçleri başarıyla yöneten il milli eğitim müdürümüze, çalışma arkadaşlarıma, ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Yatırımların Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi
Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi
Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi
Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi
Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi
Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Özer'den Şanlıurfa'ya yeni eğitim yatırımları müjdesi - Son Dakika
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