Bakan Özer, Gaziosmanpaşa'da Farika Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Farika Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Bakan Özer, Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışının ardından, ilçe belediyesine ait Farika Kütüphanesi'ne geçti.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, ayrıca üç katlı kütüphaneyi de gezdi.

Bakan Özer, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Farika Kütüphanesi'nin tüm yaş gruplarından öğrencilerin çalışabildiği, bütün kitaplarla temas edebildiği bir mekan olduğunu söyledi.

Bu kütüphanenin, gençlere güzel imkanlar sunulduğunda, etkin bir şekilde nasıl kullanabildiğini göstermesi bakımından güzel bir örnek olduğunu dile getiren Bakan Özer, şöyle devam etti:

"İnşallah bu tür güzel örnekler İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde ve mahallelerinde yaygınlaşır. Farklı mesafelerden değil, zorluklar çekerek değil, bulundukları mahallelerde kullanabilecekleri mekanlara dönüşür. Aslında bu rağbet, buradaki açlığı yani kitaba açlığı, bu mekanlara açlığı gösteriyor. Bir taraftan biz bakanlık olarak kütüphane sayısını arttırırken, okullarımızın kütüphane içeriklerini zenginleştirirken, belediyelerimizin de bu süreçte aktif olması, gençlerimizin yanında yer alması örnek teşkil edecek bir davranış."

Bakan Özer ile birlikte İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir de Farika Kütüphanesi'ni ziyaret etti.