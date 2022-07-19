Milli Eğitim Bakanı Özer, Tatvan Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Tatvan Belediyesini ziyaret etti

19.07.2022 16:26

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Tatvan İlçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Tatvan İlçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bitlis Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Tatvan ilçesine geçen Özer, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'den ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür'ün eşlik ettiği Özer, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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