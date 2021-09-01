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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

01.09.2021 15:14

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şırnak'a 4 yeni anaokulu, 7 ilkokul ve ortaokulu da bugün itibarıyla yatırım planına alıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Şırnak'a 4 yeni anaokulu, 7 ilkokul ve ortaokulu da bugün itibarıyla yatırım planına alıyoruz. İnşallah onunla ilgili gerekli ödenekleri ilimize göndereceğiz." dedi.

Bakan Özer, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

Ardından Valilikte düzenlenen "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özer, toplantı sonrasında ardından açıklamalarda bulundu.

Özer, Şırnak'ta eğitimin kalitesini nasıl artırabilecekleri, yeni yatırımlarda neler yapabilecekleri konusunda bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını bildiren Özer, 3 Eylül'de tüm Türkiye'de 20 bin öğretmenin hangi okullarda görev yapacağına ilişkin atama kurasında Şırnak'a tüm öğretmen ihtiyacını karşılayacak şekilde 2 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceği müjdesini verdiklerini anımsattı.

Bakan Özer şöyle konuştu:

"Bugün sayın Valimizin ve sayın il müdürümüzün Şırnak'ın eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili talepleri çerçevesinde Silopi ve İdil ilçelerinde iki ayrı Bilim Sanat Merkezi kuracağız. Yine bu değerlendirme toplantısı çerçevesinde Beytüşşebap Öğretmenevini inşallah yatırım planına aldık. 50 yatak kapasiteli Beytüşşebap Öğretmenevini hizmete almak için süreci başlattık. Bugün itibarıyla gerekli ödemelerin tamamını Şırnak'a göndereceğiz."

Şırnak'a 11 yeni okul yapılacak

Bakanlık olarak temel eğitimi yani anaokulu, ilkokul ve ortaokullara erişimi artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini bildiren Özer, "Şırnak'a 4 yeni anaokulu, 7 ilkokul ve ortaokulu da bugün itibarıyla yatırım planına alıyoruz. İnşallah onunla ilgili gerekli ödenekleri ilimize göndereceğiz. İlimiz hızlı bir şekilde bu 11 yeni okulun yapımını inşallah bir yıl içerisinde tamamlayıp eğitim ve öğretime alacağız." dedi.

Okulların doğal gaz dönüşümü için 8,1 milyon lira yatırım

Özer, aynı zamanda özellikle bu bölgede okulların doğal gaz dönüşümüyle ilgili büyük çabalarının olduğunu bildirdi.

Bölgedeki tüm illerin okullarının altyapılarını dönüştürüp doğal gaza geçişleriyle ile ilgili her türlü talebi karşıladıklarını ifade eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Şırnak'ta merkezdeki ve ilçelerdeki bu doğal gaz çerçevesindeki dönüşümü 8,1 milyon liralık yatırımı da bugün kabul ettik. Bugün veya yarın inşallah ödenekleri gönderilecek. Şırnak'ta okullarının doğal gaz dönüşümü ile ilgili tüm ihtiyaç karşılanmış olacak. Okullarımızın küçük ve büyük onarımları ilgili de her türlü ödeneği inşallah bugün itibarıyla Şırnak'a ulaştıracağız. Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şırnak'ta eğitimin kalitesini artırmak için gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyorlar."

Toplantıya Vali Pehlivan, Vali Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı na katıldı

Ziya Selçuk, Doğalgaz, Yatırım, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek 'Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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