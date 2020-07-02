Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük ve Aksaray'daki öğretmenlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük ve Aksaray'daki öğretmenlerle buluştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir. Mümkün olduğu kadar okullardaki uygun alanları atölyelere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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MEB'den yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, bu hafta ilk olarak Karabük daha sonra Aksaray'daki öğretmenlerle video konferans yöntemiyle buluştu. Buluşmayı, öğretmenlerin yanı sıra aileleri de evlerinde takip etti.

Karabük'teki buluşma, Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a ithaf edilen Mağusa Limanı şarkısının seslendirilmesiyle başladı.

Öğretmenlerin; mesleki eğitimdeki çalışmalarla ilgili soruları üzerine Bakan Selçuk, "Meslek liselerindeki üretim ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Otomasyon ve sürekli dönüşen bir teknoloji söz konusu… Biz bu doğrultuda sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde liselerimizde yeni bölümler açıyoruz. Mesela elektrikli otomobil, tarım, maske makinesi gibi alanlarda ihtiyacı karşılayacak iş garantili bölümüler açıyoruz ve bunların sayısını artırmak, bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde meslek liselerinin sağladığı başarıyı G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla da paylaştığını anımsattı.

Bakan Selçuk'un Aksaray'da görevli öğretmenlerle gerçekleştirdiği buluşmaya, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yapan ve kısa süre önce Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu da katıldı.

Aydoğdu'nun tüm meslektaşları adına Bakan Selçuk'a "Hoşgeldiniz." dedi.

Bunun üzerine Selçuk, eğitimci bir valinin Aksaray'a önemli katkılar sağlayacağına duyduğunu inancı belirtti ve başarı diledi.

"Olgunlaşan öğretmen çocuklara çok daha faydalı olur"

Öğretmenler odası sohbeti şeklinde gerçekleşen buluşmada Bakan Selçuk, aday öğretmen Hande Ozan'ın tavsiye isteği üzerine şu yanıtı verdi:

"Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmekten ziyade öğretmenin kemale ermesidir. Olgunlaşan öğretmen çocuklara çok daha faydalı olur. Mümkün olduğunca yeni çıkan yayınları takip etmek, alandaki akademisyen ve uzmanlarla irtibat halinde olmak sizlere katkı sağlar. Ama alan bilgisi tek kanattır ve tek kanatla uçamazsınız. Diğer kanadınızda da bir takım sanatsal, sportif beceriler konusunda derinleşmeniz lazım."

Türkiye'de yaygınlaşan Tasarım Beceri Atölyeleri de gündemdeydi

Dilek Akça'nın daha fazla atölye oluşturulması talebi üzerine Bakan Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir. Mümkün olduğu kadar okullardaki uygun alanları atölyelere dönüştüreceğiz. EBA Yaz Okulu'nda da atölyeler ile çok güzel kuşaklar var. Evin bir köşesi de atölye olabilir önemli olan çocukların duyumsayarak üretim bazlı iş yapmaları… Böylelikle çocuklarımızın neye yatkın olduklarını çok daha erken dönemde deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın süreci başından bu yana üretim yapan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi de öğretmenleri ve öğrencileriyle çalışmalarını sürdürürken yayına bağlandı.

Bakan Selçuk, Aksaray'daki öğretmen ve öğrenciler nezdinde ihtiyaç duyulan ürünlerin gerekli noktalara ulaştırılmasında çaba gösteren tüm meslek liselileri kutladı.

Buluşmada öğretmen Sedat Arslan, bağlamasıyla "Güvercinim Süt Beyaz" adlı türküyü seslendirdi, 3'üncü sınıf öğrencisi Leyla Gök de "Canım Öğretmenim" adlı şiirini okudu. Okul öncesi öğretmeni Raziye Kayan'ın kızı Melike, sözlerini koronavirüs salgınına göre uyarladığı "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını söyledi.

BİLSEM'de görsel sanatlar dersi veren Derya Kasal'ın bir öğrencisi de Bakan Selçuk'u resmettiği çalışmasını sundu.

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Karabük ve Aksaray'daki öğretmenlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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