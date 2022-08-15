Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 Temmuz'da başlayan yaz okullarına yoğun ilgi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik açtığı yaz okulları yoğun ilgi görüyor. 4 Temmuz'da başlayan eğitimler kapsamında, matematik ve İngilizce yaz okullarına Türkiye genelinde toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci kayıt oldu.

Yaz okulu uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öncülüğünde bu yaz ilk kez hayata geçirildi. Yaz okullarındaki eğitimler, matematik ve İngilizce branşında ilkokul 4, ortaokul ve lisedeki tüm kademelerde, bilim ve sanat merkezlerindeki (BİLSEM) bilim ve sanat yaz okullarının ise 2. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm kademelerinde 4 Temmuz itibarıyla başladı. Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta ve 414 bin 731 öğrenci ile matematik yaz okulları, 11 bin 566 kursta ve 327 bin 104 öğrenci ile de İngilizce yaz okulları başlatıldı. Böylece bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu matematik ve İngilizce Yaz Okulları'na toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci kayıt oldu. Öğrenciler haftada 12 saat, 4 hafta sonunda 48 saat olacak şekilde eğitim alıyorlar.

ÖĞRETİRKEN EĞLENDİREN PERSPEKTİF SUNULUYOR

Matematik seferberliği kapsamında eğitici atölyeler öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum oluşturmaları için eğlenceli etkinlikler, yabancı dil seferberliği kapsamında ise konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce derslerinden etkinlik temelli uygulamalarla araştırma, gezi-gözlem çalışmaları, maket oluşturma, sunum yapma gibi yaşantıya dayalı etkinliklere yer veriliyor. Eğitici atölyelerin yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarını da içeren yaz okulları öğrencilere, disiplinlerarası etkileşimi ön plana çıkaran, öğretirken eğlendiren bir perspektif de sunuyor.

ÖĞRENCİLERDEN İSTANBUL'DA DA YOĞUN İLGİYaz okulları İstanbul'da da öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yaz okulu açan okullardan biri olan Üsküdar Selimiye Ortaokulu Müdürü Bilal Çolak, "Okulumuzda bu kurslara başlayan 120 öğrencimiz var. 7 öğretmenle yaz kurslarına devam ediyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba günleri, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin durumlarını da değerlendirerek bir ders programı yaptık. Velilerimiz ve öğrencilerimiz süreçten çok mutlu. Ders saatlerinin dışında da okulda, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Bunun için voleybol ve basketbol kursu açtık. Bunun yanında da çocuklarımızın boş zamanlarında kütüphanemizde kitap okumalarını sağlayarak onlara okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız için bir hobi bahçesi oluşturduk. Yaz okuluna katılan öğrencilerimiz bahçemizde üretmiş oldukları ürünleri toplayarak öğle vakitlerinde yiyecekleri olarak kullanmaya başladılar. Haftanın üç gününü okulda geçirerek çocuklarımıza burada eğitim öğretim vermekten dolayı çok mutluyuz. Okulu bir hayat alanına çevirmemize vesile oldukları için Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, ilçemizdeki müdürlerimize bu imkanı bize sağlayan tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"EN İYİ UYGULAMALARDAN BİRİ"Okul İngilizce öğretmenlerinden Demet Bilgin ise haftada 12 saat olmak üzere, bir ayda toplam 48 saat uygulanan İngilizce Yaz Okulu için "İngilizce Yaz Okulu'nda 70 öğrencimize eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize sürece aktif olarak dahil olabilecekleri, öğrenmekten keyif alacakları temalarla eğitici etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Özelikle karşılıklı iletişime ve konuşmaya dayalı etkinlikler, oyunlar, şarkılar ya da drama etkinlikleri de kullanıyoruz. Yaz okulu oldukça eğlenceli ve eğitici geçiyor. Çocuklar İngilizceyi çok seviyorlar. Çünkü iletişim dili. İngilizce Yaz Okulu öğrenilenlerin hatırlanması ve yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık açısından da verimli geçiyor. Bakanlığımızın hayata geçirdiği en iyi uygulamalardan biri diyebilirim" şeklinde konuştu.

"SENEYE DE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Okul öğrencilerinden Merve Kökten de "Okulumuzda açılan matematik ve İngilizce Yaz Okullarına gidiyorum ve çok memnunum. Bu yaz okullarında hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Yazın da arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle olmaktan çok mutluyum. Dersler dışında da arkadaşlarımla okulda sosyalleşip voleybol ve basketbol kurslarına katılıyorum. Bu uygulamadan çok memnunum. Seneye de devam etmesini istiyorum" dedi. Okul öğrenci velisi Meltem Toksöz ise 6. Sınıfa giden çocuğunun yaz okuluna severek geldiğini belirterek "Çocuğum, yaz okuluna isteyerek geliyor. Eksiklerini tamamlamak amacıyla ve altıncı sınıfa bir hazırlık olsun diye gitmesini ben de destekledim. Süreçten çok memnunum. Yaz tatilini öğrenerek ve eğlenerek geçiriyor. Arkadaşlarını da çok seviyor. Sıcak bir ortam var burada" dedi.