MEB ile TOBB arasında mesleki eğitim merkezleri alanında iş birliği yapıldı - Son Dakika
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MEB ile TOBB arasında mesleki eğitim merkezleri alanında iş birliği yapıldı

10.08.2022 15:19
MEB ile TOBB arasında mesleki eğitim merkezleri alanında iş birliği yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, mesleki eğitim merkezleri ile TOBB'a bağlı oda ve borsaların eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha fazla öğrenci almasını...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, mesleki eğitim merkezleri ile TOBB'a bağlı oda ve borsaların eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha fazla öğrenci almasını öngören Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında sektörde meydana gelen gelişmeler, eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve genç istihdama katkı sağlamak amacıyla iş birliği yapıldı. TOBB'a bağlı oda ve borsalar ile mesleki eğitim merkezlerinin ortak çalışması hedeflenen protokolün imza töreni TOBB binasında gerçekleştirildi. Burada bir konuşma gerçekleştirerek mesleki eğitimin ayağa kaldırılmasıyla ilgili ilk hamlenin TOBB ile yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, dünya üzerinde mesleki eğitim konusundaki sorunların devam ettiğini kaydetti.

"BİZİM DERDİMİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ, EĞİTİM-ÜRETİM-İSTİHDAM ÇEVRİMİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Liseye geçen öğrenciler arasında yüzde birlik dilime girenlerin artık meslek liselerini tercih ettiğini ifade eden Özer, "Mesleki eğitimdeki asıl olan şey yaparak, üreterek eğitimdir. Öğrencinin yapması lazım. Gerçek iş ortamında elini üretim bandına koyması lazım. Tüm süreçlerde yer alması lazım. MEB'in şöyle bir iddiası yok, 'biz eğitimi bir kenara bırakalım, üretim yapalım, piyasayla rekabet edelim'. Bizim derdimiz üretim kapasitesini, eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirecek şekilde o zincirin bir halkası olarak inşa etmek. Yoksa bizim derdimiz eğitimi bağlamından çıkartarak farklı bir noktaya tutturmak değil" dedi.

"ÇIRAK VE KALFA SAYISI BUGÜN İTİBARİYLE 600 BİN 888'E ULAŞTI"

Meslek liselerinin artık dünyaya ihracat yaptığını anlatan Bakan Özer, meslek liselerinin başarısında TOBB'un ve üye odaların etkisinin büyük ölçüde olduğunu belirtti. Mesleki eğitim merkezlerinin küçük ve orta işletmeler için önemli fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Özer, "Rakamlara yetişemiyoruz. 25 Aralık 2021'de 159 bin olan çırak ve kalfa sayısı bugün itibariyle 600 bin 888'e ulaştı. Dün 593 bin dedim, bugünkü rakamlar arttı. Bunu hayal edebilir miydik. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için can suyu olan çırak ve kalfa sayısının 159 binli rakamlardan 600 binli rakamlara ulaşması. 1 Eylül itibarıyla hedefimiz 700 bin, yıl sonu hedefimizse 1 milyon" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN GENÇ İŞSİZLİĞİNİ AZALTACAĞIZ"

Bakan Özer konuşmasına şöyle devam etti:

"Mesleki eğitimi güçlendirerek sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda orta öğretim sistemini de dengeye oturtabileceğimizi tüm Türkiye'ye göstereceğiz. İstirhamımız, birlikte bu sayıyı artırmak. 81 il 922 ilçede sektörle doğrudan sizlerin kanalıyla temas kurarak aranılan çırağı işletmelerle buluşturalım. Öğrenciler işletme bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu iş birlikleriyle öğrenciler, işletmelerle doğrudan eşleşecek. Böylece sadece bu ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyeceğiz, aynı zamanda bu ülkenin genç işsizliğini azaltacağız."

"BİZE DÜŞEN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDEN DAHA ÇOK İSTİFADE ETMEKTİR"

Özel sektöre verdiği desteklerden ötürü Bakan Özer'e teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak eğitim konusunda birçok adım attıklarını, pek çok okul yaptırıp eğitim destekleri verdiklerini ifade etti. Mesleki eğitim alan öğrencilerin sayısının artışa geçtiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, 'aradığım elemanı bulamıyorum' kavramının gittikçe güç kaybettiğini, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bakanımızın destekleriyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayımız ciddi oranda arttı. Mesleki eğitim merkezlerini, istihdam ve eğitimde olmayan gençlerimiz için bir fırsat olarak görüyoruz. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencileri için verilen devlet desteği artırıldı ve işverenler üzerindeki yükler kaldırıldı. Artık özel sektör olarak bizlere düşen de mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmek olmalıdır. Ben bu çerçevede gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol, Milli Eğitim Bakanı Özer ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.

İş birliği protokolü, mesleki eğitim merkezleri ile TOBB'a bağlı oda ve borsaların eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha fazla öğrenci almasını öngörüyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak - İHA)

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BAKAN ÖZER TÜRKİYE'NİN EĞİTİM GÜNDEMİNDEN BAĞIŞ OLAYINI DÜŞÜRELİM BAKAN ÖZER TÜRKİYE'NİN EĞİTİM GÜNDEMİNDEN BAĞIŞ OLAYINI DÜŞÜRELİM Özer: 'Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim artık' Özer: 'Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim artık'
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB ile TOBB arasında mesleki eğitim merkezleri alanında iş birliği yapıldı - Son Dakika

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