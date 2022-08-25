MEB'den Malatya'daki anaokulu ve ana sınıfları için 2 tır eğitim materyali - Son Dakika
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MEB'den Malatya'daki anaokulu ve ana sınıfları için 2 tır eğitim materyali

25.08.2022 15:16
MEB'den Malatya'daki anaokulu ve ana sınıfları için 2 tır eğitim materyali

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan tırlardaki malzemeler Malatya'daki okullara ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan tırlardaki malzemeler Malatya'daki okullara ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Hatice Özdemir, Türkiye genelinde anaokulu ve ana sınıfı eğitim materyallerini taşıyan tırların ikisinin Malatya'ya gönderildiğini belirtti.

Tırların bugün Malatya'daki okullara ulaştığını kaydeden Özdemir, Malatya eğitim camiası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Malatya'daki anaokulu ve ana sınıfları için 2 tır eğitim materyali - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB'den Malatya'daki anaokulu ve ana sınıfları için 2 tır eğitim materyali - Son Dakika
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