Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan tırlardaki malzemeler Malatya 'daki okullara ulaştı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MEB'den Malatya'daki anaokulu ve ana sınıfları için 2 tır eğitim materyali - Son Dakika

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