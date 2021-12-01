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EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ - Son Dakika

EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ

01.12.2021 14:32
EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ

Dünya beşinciliği, Avrupa Üçüncülüğü ve Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden Milli Takım Güreşçisi, Edirneli Melda Dernekçi, artık Edirne Belediyesi adına güreşecek.

Dünya beşinciliği, Avrupa Üçüncülüğü ve Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden Milli Takım Güreşçisi, Edirneli Melda Dernekçi, artık Edirne Belediyesi adına güreşecek. Melda Dernekçi'nin başarılı kariyerine Edirne Belediyesi'nde devam edeceğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünya beşinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok gururu bizlere yaşatan Milli Takım Güreşçisi, Edirneli evladımız, gururumuz Melda Dernekçi, bundan sonra Edirne Belediyesi adına güreşecek. Evine hoş geldin Melda, başarılar diliyorum" dedi.

Minder Güreşinde, 8 Türkiye şampiyonluğu, Minikler Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan şampiyonluğu, Büyükler Yaşar Doğu Şampiyonu, 2021 yılının son Avrupa üçüncülüğü ile Dünya beşinciliğini ülkemize kazandıran Milli Takım Güreşçisi Melda Dernekçi, başarılı kariyerine artık Edirne Belediyesi ile devam edecek.

Melda Dernekçi'nin, Edirne Belediyesi adına güreşeceğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünya beşinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok gururu bizlere yaşatan Milli Takım Güreşçisi Edirneli evladımız Melda Dernekçi, artık bizim sporcumuz. Başarılı kariyerine artık Edirne Belediyesi'nin güreşçisi olarak, devam edecek. Melda, ayrıca Edirne Belediyesi'nin ilk kadın güreşçisi olarak, adını tarihe yazdırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Melda kızımıza her türlü desteği vereceğiz. İnanıyorum ki Melda, Edirne'mize ve ülkemize daha nice gururlar, başarılar yaşatacak. Evine hoş geldin Melda" dedi.

Güreşe 8 yaşında başladığını ifade eden Melda Dernekçi, "Milli Takım Sporcusu, aynı zamanda da Olimpik sporcuyum. Şuanda Türkiye Şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Bundan sonra doğduğum büyüdüğüm şehir olan Edirne'de, Edirne Belediyesi adına güreşeceğim. En büyük hedefim Dünya şampiyonu olmak ve olimpiyatlara katılmak. Bu hedefle çalışmaya, bu gururu Edirne'mize ve ülkemize yaşatmak için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ
EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ
EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ
EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ

Milli Güreşçi, Recep Gürkan, Edirne, Milli, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum EDİRNE BELEDİYESİ'NİN İLK KADIN GÜREŞÇİSİ - Son Dakika


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