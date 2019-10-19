Milli judocu Mert Şişmanlar'dan bronz madalya

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi müsabakaların son gününde tatamiye çıkan erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar dünya üçüncüsü oldu.

Fas'ın Marakeş kentinde yapılan Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarının son gününde tatamiye çıkan erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar dünya üçüncüsü olurken, kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir sıkletinde beşincilikte yer aldı. Şişmanlar elde ettiği sonuçla Türkiye'nin şampiyonadaki ikinci bronz madalyasına imza attı.

Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk maçında Ukraynalı Yevhen Vehera'yı ikinci turda İsviçreli Daniel Eich'i, çeyrek finalde Macar Zsombor Veg'i ipponla yendi ve yarı finalist oldu. Judokamız bu turda Japon Kazunari Kamigaki'ye altın skorda yenildi ve bronz madalya için Danimarkalı Mathias Madsen ile karşılaştı. Rakibini iki waza-ari puanı sonunda ipponla yenen Şişmanlar, üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Avusturyalı Maria Hollwart'ı ippon ile (3 shido) yenerken, çeyrek finalde Fransız Lea Fontaine'e yenildi ve repesaja kaldı. Rus Vronika Artamonova'ya waza-ari üstünlüğü sağlayan Kübranur Esir, bronz madalya için Hollandalı Marit Kamps'a yenildi ve beşinci oldu. Erkekler 100 kilodaki diğer milli judocu Ömer Kemal Aydın ilk maçında Letonyalı Emils Gerkens'e altın skorda yenildi ve elendi.