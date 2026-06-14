Milli maç diye toplandılar, dev ekranda gördükleri şoke etti - Son Dakika
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Milli maç diye toplandılar, dev ekranda gördükleri şoke etti

14.06.2026 10:19
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Kırıkkale'de A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçını izlemek için düzenlenen etkinlikte dev ekrana iddiaya göre yanlışlıkla futbol oyunu yansıtıldı. Bir süre görüntüleri maç yayını sanarak izleyen vatandaşlar, durumun fark edilmesi üzerine organizasyona tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği sırada Kırıkkale'de kurulan dev ekranda ilginç anlar yaşandı.

Milli takımın mücadelesini toplu halde izlemek için etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, karşılaşma yerine ekrana yansıtılan futbol oyununu izlemek zorunda kaldı.

BİR SÜRE OYUNU MAÇ SANDILAR

İddiaya göre teknik bir hata nedeniyle dev ekrana canlı yayın yerine futbol oyunu verildi. Vatandaşlar ilk anda görüntüleri maç yayını zannederken, bir süre sonra ekrandaki görüntülerin oyuna ait olduğunu fark etti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Durumun anlaşılması üzerine etkinlik alanındaki vatandaşlar organizasyona tepki gösterdi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Avustralya, Kırıkkale, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Milli maç diye toplandılar, dev ekranda gördükleri şoke etti - Son Dakika

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