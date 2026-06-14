Milli maç diye toplandılar, dev ekranda gördükleri şoke etti

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği sırada Kırıkkale'de kurulan dev ekranda ilginç anlar yaşandı.

Milli takımın mücadelesini toplu halde izlemek için etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, karşılaşma yerine ekrana yansıtılan futbol oyununu izlemek zorunda kaldı.

BİR SÜRE OYUNU MAÇ SANDILAR

İddiaya göre teknik bir hata nedeniyle dev ekrana canlı yayın yerine futbol oyunu verildi. Vatandaşlar ilk anda görüntüleri maç yayını zannederken, bir süre sonra ekrandaki görüntülerin oyuna ait olduğunu fark etti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Durumun anlaşılması üzerine etkinlik alanındaki vatandaşlar organizasyona tepki gösterdi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti.