Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü

30.08.2022 20:54
Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.

Kara Harp Okulu'na gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, "Harbiyeli Mangası"nı selamladı.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile konuk bakan ve yardımcılarını tek tek karşıladı.

Bakan Akar, konuşmasında, karşılıklı ziyaretlerin ardından söz konusu faaliyetin planlandığını belirtti.

Kardeş ülkeler olarak bir araya gelinmesinin önemine değinen Akar, şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi dünyada tek başına kimse ayakta duramıyor. Onun için dost, kardeş, müttefik ülkelerin birbirleriyle yardımlaşması, görüşmesi şart. Bizimle ilgili olarak askeri eğitim iş birliği, savunma sanayi konularındaki ilişkileri daha da geliştirebiliriz. Bu konularda alınmış bir karar yok, masanın üzeri tertemiz. Herkes fikrini, görüşünü ortaya koyacak, birlikte karar vereceğiz. Çünkü barış dönemlerini iyi değerlendiremezsek risk dönemleri çok geç olur. Yaptığımız bu çalışmalar hiçbir şekilde üçüncü ülkelere karşı bir tavır değildir."

"Kıbrıs bizim milli meselemiz"

Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun gelişi sırasında "Kıbrıs bizim milli meselemiz" diye seslenirken, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a "Kardeşim gelmiş" diye hitap etti.

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti
Kaynak: AA

DOST Partisi, Hulusi Akar, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
19:42 Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrıyla bitti!
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 20:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement