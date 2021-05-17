Milliyetçi avukatlardan Adıyaman Barosuna tepki - Son Dakika

Milliyetçi avukatlardan Adıyaman Barosuna tepki

17.05.2021 10:20
Milliyetçi avukatlardan Adıyaman Barosuna tepki, System.String[]

Doğu Türkistan'da yaşanan zulme tepki için imza atan barolar arasında yer almayan Adıyaman Barosuna, milliyetçi avukatlar grubu tepki gösterdi.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulme tepki için imza atan barolar arasında yer almayan Adıyaman Barosuna, milliyetçi avukatlar grubu tepki gösterdi.

Adıyaman Barosu'na kayıtlı ve kendilerine 'milliyetçi avukatlar' grubu adına Recep Kılıç, basın açıklaması yaptı. Adıyaman Barosunun, Ankara Barosu tarafından açıklanan Doğu Türkistan ve Kudüs deklerasyonuna imza atmamasına tepki gösteren Recep Kılıç, "Bölücülerle, terör örgütleri ile Türkiye düşmanı çevrelerle birliktelik içinde olanlar geçmişten mutlaka ders çıkarmalıdır. Yanlış hesaptan dönmelidir. Türk Milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Hiç kimse bize, esir Türkler hakkında istikamet gösteremez. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Türkmenelinin sevdası iliklerimizdedir. Türk Milleti ile gönü bağı kopmuş kim varsa, bize Uygur Türkleri konusunda laf ediyor, ileri geri konuşuyor. İşbirlikçisinden, bölücüsüne, ilkesizine kadar hepsi ağız birliği ile fikriyatımızın kilit taşları hakkında bilirkişilik taslıyor. Ey gafiller, Türklük ne zaman sizin ana meseleniz oldu.

Bir milleti ve bir dini inancı ortadan kaldırmaya yönelik sistematik faaliyetlerin varlığı göz önüne alındığında bahse konu fiillerin 'İnsanlığa Karşı Suçlar' kapsamında olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Çin Hükümeti'nin 'Aşırılıkla Mücadele Düzenlemesini' kabul ettiği Mart 2017'den bu yana, Doğu Türkistan bölgesinde kamplara kapatılan Uygur Türklerinin sayısı hızla artmaktadır. Düzenlemeye göre 'normal' olmayan sakal bırakmak, peçe veya başörtüsü takmak, namaz kılmak, oruç tutmak, alkol almamak ya da İslam veya Uygur kültürüyle ilgili kitaplar veya yazılar bulundurmak, aşırılık olarak değerlendirilmektedir. Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu ülkelere gitmek ya da Çin dışında yaşayan insanlarla iletişim kurmak şüpheli konumuna düşüren sebepler arasındadır. Erkek-kadın, genç-yaşlı, kentli-taşralı fark etmeksizin herkes, gözaltına alınma tehlikesi altındadır" dedi.

Kılıç açıklamasının devamında, "Ülkülerimiz ne diyorsa ona göre hareket ederiz. Türk'ün Şii'si, Sünni'si, yani mezhepsel ayrılığı değil, yüksek milli şuuru her mevzunun üstündedir. Irak'ı ziyaret eden Papa'nın Türkmenlerin hakları ile ilgili tek bir kelam ettiğine şahit olundu mu? Yine söylüyoruz, Türk'ün Türk'ten başka dostu da seveni de yoktur. Batı'nın Müslüman denildiğinde anladığı Türk'tür. Uluslararası hukuk; güçlünün taleplerini meşrulaştırma aracı değilse, uluslararası sistemde hukuk ve adalet arayışı varsa, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyenin elinde kukla haline gelmediyse, derhal hukuk işletilmeli, İsrail'in Filistin'de, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarının hesabını vermeli, bedelini ödemelidir. İsrail'in Filistin'de ve Ortadoğu'da bitmeyen mezalimi, Çin'in Müslüman oldukları için Türkistan'da yaptıkları zulmü, 'uluslararası barış' söylemlerinde bulunan sözüm ona medeni dünya için bir samimiyet testidir. İsrail'in, Çin'in ve emperyalistlerin zorbalığı mı uluslararası hukuk mu büyük, hadi görelim şimdi" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Milliyetçi avukatlardan Adıyaman Barosuna tepki

Doğu Türkistan, Türkistan, Adıyaman, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milliyetçi avukatlardan Adıyaman Barosuna tepki - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum "Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
10:33 Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10:31 Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı
10:26 Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu
10:16 Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!
10:09 Hayali kripto parayla iş insanını milyonlarca lira dolandırdılar
09:54 Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
09:39 İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti         
10:54
Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı         
10:33
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir         
09:39
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 11:01:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milliyetçi avukatlardan Adıyaman Barosuna tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement