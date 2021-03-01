Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar - Son Dakika

Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar

01.03.2021 10:00
Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar, System.String[]

Milyonların gözü kulağı bugün saat 15:00'te gerçekleştirilecek Kabine toplantısında. Mart başından itibaren başlayacak olan normalleşme için kararların alınacağı toplantıda; restoranların açılmasından yüz yüze eğitime, illerin risk durumlarından sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine kadar birçok başlık ele alınacak.

Daha önce "1 Mart'ta normalleşeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk Kabine toplantısına başkanlık edecek.

FAHRETTİN KOCA SUNUM YAPACAK

Beştepe'de yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini Kabine üyelerine anlatacak.

TÜM KISITLAMALAR YENİDEN ELE ALINACAK

Hürriyet'in haberine göre; Kabine'de risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.

RESTORANLARIN KADEMELİ AÇILMASI PLANLANIYOR

Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TOPLANTI KARARI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yapılan bir önceki Kabine toplantısında, 1 Mart'ta başlayacağı açıklananyüz yüze eğitimin hangi illerde nasıl uygulanacağı da bugün görüşülecek. Buna göre vaka sayısına göre düşük riskli illerde yerinde karar dönemi uygulaması kapsamında yüz yüze eğitimin tedbirlere uyulması şartıyla kademeli başlatılması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

İç ve dış gelişmelerin de ele alınacağı Kabinede yeni anayasa çalışmaları, son aşamaya gelen ekonomik ve hukuki reform süreciyle Erdoğan'ın yarın Beştepe'de açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da son rötuşlar yapılacak. Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Gara'daki katliam, ABD ve AB ile yeni dönem diplomasisi de değerlendirilecek. Kabinede alınan tüm kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar

Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet, Kabine, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar - Son Dakika


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