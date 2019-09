Mimar Sinan'ın her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak fakir fukaraya dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda pişirilen aşure, Mimar Sinan'ın türbesinin yanında dağıtıldı.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye'deki türbesinde imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı duanın ardından İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Kerbela şehitlerine rahmet dileyerek, aşurenin, Kerbela'da yaşanan acı olaylara rağmen birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlattı.

Bıraktığı şaheserlerle kültür ve bilim dünyasına ışık tutan Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine 10 Muharrem gününde, her sene Süleymaniye Camii'nde buluştuklarını belirten Maşalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mimar Sinan'ın vasiyetine vefa gereği hatimler okuduk ve gereğini yerine getirdik, Rabb'imiz kabul etsin. Mallar ve canları ile yurdumuzu teminat altına alan ve vatanımızın harim-i ismetine düşman ve na-mahrem eli değmesin diye feda-i can eden bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnet ile anıyoruz. Allah, okunan Hatm-i Şerifler'in feyzinden ve sevabından bütün geçmişlerimizi nasiplendirsin. Allah, şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmayı, her an o bilinç ve şuurda olmayı nasip etsin."

Etkinlikte daha sonra protokol üyeleri, kurulan stantta yer alan kazanlardan vatandaşlara aşure dağıttı.

"10 senedir Mimar Sinan'ın vakfiyesinin bir şartını yerine getiriyoruz"

Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Grup olarak 2007 ve 2010 yılları arasında Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunu yaparken amel defterleri arasında Mimar Sinan'ın kaybolmuş bir vakfiyesini bulduklarını söyledi.

Bu vakfiyede Mimar Sinan'ın "Her muharremin 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusun. Türbemin başında dua etsinler. Onlara şu kadar hediye verilsin. Ayrıca etrafta oturan fakir ve fukaraya, yemek ile aşure dağıtılsın." diye bir talebi olduğunu hatırlatan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 senedir Mimar Sinan'ın vakfiyesinin bir şartını yerine getiriyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Çünkü uzun bir süre bu gelenek, yaklaşık 60 seneden sonra bir süre devam ettirilememiş ama 2010'dan itibaren bize nasip oldu. Biz de vakfiyenin gereği her muharremin onunda aşure dağıtıyoruz, ömrümüz olduğu sürece de dağıtmaya devam edeceğiz. Bu niyetimiz ve gayretimiz, büyük usta lehine gerçekleşecek."

Gürsoy, Süleymaniye Camii'sine ilişkin kayıtların kendilerini çok etkilediğine dikkati çekerek, "Ana kubbenin içindeki akustiği sağlayan küpler, caminin havalandırma sistemi, yüksekliği ve kubbe çapıyla o günkü şartlarda böylesine bir şaheserin gerçekleştirilmesi başlı başına bir mucizedir. Bugüne kadar yaşanan deprem, doğal afet gibi olaylara rağmen camiye en ufak bir hasarın gelmemiş olması da ayrı bir mucizedir." şeklinde konuştu.

Gürsoy Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.