Miraç Kandili mesajları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miraç Kandili mesajları - Son Dakika

Miraç Kandili mesajları

6 saat önce

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Miraç Kandili mesajları, System.String[]

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Milletvekili Karacan mesajında, Miraç Kandili'nin manevi duygularla gönülleri aydınlatan ve toplumun değerlerinin güç kazandığı özel bir gece olduğunu belirterek, paylaşmanın, selamlaşmanın, birlik ve beraberliğin pekişmesi dileğiyle tüm İslam aleminin bu gecesini kutladı.

Milletvekili Günay ise "Huzuruna geldik, ellerimizi sana açtık. Milletimizi birlik, kardeşlik, ülkemizi barış ve güven ortamından ayırma. Bizi tüm tehlikelerden koru. Şanlı ordumuzu, kahraman güvenlik güçlerimizi muvaffak eyle. İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalığa karşı çaresiz bırakma." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bu zor günlerde Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, bu mübarek gecede dualarda buluşmak ümidiyle tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Alaaddin Yılmaz, Miraç Kandili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:09:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miraç Kandili mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]