MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi

10.05.2023 12:45

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu "Soro Guyi" kod adlı Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ ÇOK SAYIDA EYLEMİN İÇİNDE YER ALDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Ürper, Türkiye içerisinde sokak eylemlerine karıştı. Daha sonra Suriye'ye geçen Ürper, Türkiye'ye yönelik organize edilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı.

Son Dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi

MİT TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

2015'te Irak'a geçen terörist Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine yönelik eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından takibe alındı.

Son Dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ, GÜVENİLİR KURYE BULMAKTA ZORLANACAK

Yeri tespit edilen terörist Ürper, MİT'in nokta operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. Terörist Ürper'in etkisiz hale getirilmesiyle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağı öğrenildi.

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Son Dakika Güncel MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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