Mobil Hayvan Hastanesi Horasan'da

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin saha eğitimine yönelik yapılan çalışmalar arasında yer alan ve bu kapsamda hayvan sağlığı tarama hizmetlerine başlayan Gezici Hayvan Hastanesi, ilk faaliyetini Horasan ilçesi Yörükaltı köyünde gerçekleştirdi.



Faaliyet kapsamında çiftlik hayvanlarında gebelik muayeneleri başta olmak üzere solunum sistemi problemleri, ayak hastalıkları ve buzağı ishallerine yönelik taramalar gerçekleştiriliyor.



Kırsal yerleşim bölgelerinde hayvan sağlığını sürekli olarak kontrol etmek, hayvan sağlığının korunmasına ve bölge çiftçisinin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla hizmete giren Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı çalışmalarına başladı.



"Atatürk Üniversitesi Bölge Çiftçisini Yakından Tanıyor"



Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şu şekilde konuştu: "Göreve geldiğimiz günden bu güne, şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve ekonomik olarak daha refah bir seviyeye ulaşması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzurum adına hayati önem arz eden tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem veriyoruz. Çalışmalarımıza ilk olarak Horasan ilçemizde başladık. Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve veteriner hekimlik girişimine ihtiyaç duyan yetiştiricilere donanımlı gezici hayvan polikliniği imkanı sunuyoruz" dedi.



Atatürk Üniversitesinin bölge çiftçisini yakından tanıdığını, dertlerini ve sıkıntılarını çözmek için bütün imkanlarını seferber ederek çalıştığını ifade eden Rektör Çomaklı: "Erzurum için tarım ve hayvancılık büyük önem teşkil ediyor. Üniversite olarak şehrin bu potansiyeline üst düzeyde katkı sunmaya gayret ediyoruz. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye, Aziziye ve Aşkale ilçelerinde hayvancılık yapan 72 köye ulaşmayı ve hizmet götürmeyi hedefleyen Gezici Hayvan Hastanesinin gelecek durağı ise Hınıs olacak. - ERZURUM