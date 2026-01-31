Mobil Muhtar Arzu Nisan'ın Hikayesi - Son Dakika
Yerel

Mobil Muhtar Arzu Nisan'ın Hikayesi

Mobil Muhtar Arzu Nisan\'ın Hikayesi
31.01.2026 11:20
Babası vefatından kısa süre önce söz verdiği muhtarlıkta Doğançay'a hizmet ediyor.

Babasının vefatından sadece 4 dakika önce verdiği sözün üzerine muhtarlık için çalışan ve seçildikten sonra koltuğuna oturan Arzu Nisan, bu manevi mirası mahallesi Doğançay'da büyük bir hizmet seferberliğine dönüştürdü. Gözyaşıyla başlayan görevini babasının vasiyetine duyduğu sadakatle sürdüren 'Mobil Muhtar', motoruyla sokak sokak gezerek bir mahallenin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

İzmir'in Doğançay Mahallesi, alışılmışın dışında bir muhtarlık hikayesine ev sahipliği yapıyor. Üzerinde "Tek Kraliçe" yazan elektrikli motoruyla sokak sokak gezerek vatandaşın her derdine koşan Muhtar Arzu Nisan, hem duygusal hikayesi hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle mahalle halkının sevgisini kazandı. Babasının vefatından sadece dört dakika önce verdiği sözle koltuğa oturan Nisan, bugün seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

Her şey babasının vasiyetiyle başladı

Muhtarlık görevine babası Basri Özkaya'nın isteği üzerine adım attığını belirten Arzu Nisan, adaylık sürecinde yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle aktardı: "Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan dört dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum."

Doğalgaz ve altyapı yatırımları onaylandı

İlk döneminde edindiği tecrübelerle ikinci döneminde büyük projelere odaklandığını ifade eden Nisan, mahalle sakinlerine verilen doğalgaz sözünün tutulduğunu belirtti. Maddi süreçlerin tamamlanmasıyla doğalgaz projesinin onaylandığını kaydeden Nisan, ayrıca mahalledeki ATM eksikliği için toplanan dilekçelerin onay sürecinde olduğunu, kaynak suyu projesinin ise şebeke bağlantısı aşamasına geldiğini bildirdi.

Yangın felaketinde kritik müdahale

Bölgede yaşanan büyük yangın felaketi sırasında aktif rol üstlendiğini hatırlatan Muhtar Nisan, "13 saat boyunca yangın bölgesinde kaldım. Alevler yerleşim yerine yaklaştığında tek bir mesajla mahallenin tahliye edilmesini sağladım. Vatandaşlarım bana güvenerek Doğançay'ı boşalttı" dedi.

'Mobil Muhtar' elektrikli motoruyla Hizmet Veriyor

Kendisini 'Mobil Muhtar' olarak tanımlayan Arzu Nisan, elektrikli motorunu mahalle hizmetinde etkin bir şekilde kullanıyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar her alanda motosikletiyle yardıma koştuğunu belirten Nisan, iletişim kanallarını ve sosyal medyayı da aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden tam not

Mahalle sakinlerinden Emine Tosun, Muhtar Nisan'ın özellikle kadınlar için açtığı Uzak Doğu sporları ve dikiş kurslarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, her ihtiyaç duyduklarında muhtara ulaşabildiklerini söyledi. Bir diğer mahalle sakini Musa Yılmaz ise, "Muhtarımız kahvehanelere girip çıkan, halkla tamamen bütünleşmiş biridir. Doğalgaz süreci için gerekli evrakları bizlere ulaştırdı, yakında mahallemize doğalgaz gelmiş olacak. Çalışmalarından çok memnunuz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mobil Muhtar Arzu Nisan'ın Hikayesi - Son Dakika

11:47
SON DAKİKA: Mobil Muhtar Arzu Nisan'ın Hikayesi - Son Dakika
