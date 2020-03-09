Mobilya ihracatı ilk iki ayda 578 milyon dolara yükseldi - Son Dakika
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Mobilya ihracatı ilk iki ayda 578 milyon dolara yükseldi

6 saat önce

Mobilya sektörü 2019 yılını 3.5 milyar dolar ihracatla kapattıktan sonra 2020'nin ilk iki ayında 578 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Mobilya ihracatı ilk iki ayda 578 milyon dolara yükseldi, System.String[]

Mobilya sektörü 2019 yılını 3.5 milyar dolar ihracatla kapattıktan sonra 2020'nin ilk iki ayında 578 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2020 Ocak-Şubat dönemi ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 2020'nin ilk ayında mobilya ihracatı 578 milyon dolar olurken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 15 oldu. Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa mobilya ihracatında lider pazarlar olurken, kilogram başı birim fiyatta 3-3.5 dolar ortalaması yakalandı.

Mobilya ihracatının 2019 için 3.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "2020 mobilya ihracatı için önümüze koyduğumuz hedef 4.5 milyar dolardı. Bunu çok rahat şekilde gerçekleştireceğimizi biliyoruz, ancak Covid-19'un pazarda Çin'in etkinliğini azaltmasıyla birlikte ortaya çıkan boşluğu revize etmemize neden oldu. Beş milyarlık satış grafiği yakalamak için çalışıyoruz" dedi.

54 milyar dolarlık ihracatıyla Çin'in dünya mobilya pazarında ilk sırada bulunduğunu ifade eden Güleç, Covid-19 nedeniyle Çin'in Guangzhou kentinde 18- 21 Mart tarihlerinde düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının iptal edildiğini, bunun da ciddi bir boşluk doğurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ertelemeyle birlikte dünyanın en büyük ve önemli mobilya ithalatçılarının takvimlerinde ve tedarik zincirlerinde kopmalar yaşandı. Biz de 'Neden bu alıcıları Türkiye'ye getirmeyelim?' diyerek söz konusu boşluğu değerlendirmek istedik. Yani neticede bu alıcılar başka alternatif ülkeler arayacak. Türk mobilyasının marka değeri uluslararası pazarda her geçen gün artıyor. Şimdi İstanbul'da bir organizasyonla bunu bir daha göstermek istiyoruz. 26-29 Mart tarihleri arasında dünyanın en büyük mobilya ithalatçılarını, Türkiye'nin en önemli mobilya ihracatçıları ile bir araya getireceğiz."

Portföylerinde dünyanın en büyük 4 bin mobilya ithalatçısı bulunduğunu da söyleyen Güleç, " En iyi bin ithalatçıyı 26-29 Mart tarihlerinde İstanbul'a getirip ağırlamayı hedefliyoruz" dedi. Etkinliğin Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşeceğini ve Türkiye'den350 mobilya ihracatçısının hazır bulunacağını da sözlerine ekledi. Son 20 yılda Türk mobilya ihracatının 22 kat arttığına da dikkat çeken Güleç, "Dünyanın en büyük 13. üreticisi durumunda bulunuyoruz ve üretimimizin yüzde 36'sını ihraç ediyoruz. Bugün 179 ülkede Türk mobilyaları kullanılıyor. Ayrıca dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biriyiz ve sadece 2019 dış ticaret fazlamız üç milyar dolar. Hedeflerimiz büyük, çünkü bunu yapacak gücümüz var. Mobilya konusunda dünyanın ilk beş ihracatçısı olabiliriz, yine aynı şekilde dünya pazarından aldığımız payı yüzde 2.5 çıkarabiliriz. Bütün çalışmalarımız ülkemize daha fazla katkı sunmak ve bütün bu hedefleri gerçekleştirmek; ama bunu yaparken de Türk mobilyasını marka haline getirmek istiyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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