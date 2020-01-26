Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, dünyanın en büyük 2'inci, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı 16. İMOB'da 2,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini vurgulayarak, "MOBSAD olarak tek başımıza 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

MOBSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'ta kapılarını açan 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) 11 üyesiyle katılan dernek, 16. İMOB Fuarı'nda Çin, Nijerya ve ABD'li satın almacılarla başarılı fuar süreci gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, fuarın dünyanın en büyük 2'nci, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı İMOB'da 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini kaydetti.

Gürcan, MOBSAD'ın fuarda tek başına 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduğunu belirterek, bunun nedenin katma değerli ihracat ürünleri üretmeleri ve doğru pazarları hedeflemeleri olduğunu açıkladı.

MOBSAD Başkanı Gürcan, şunları kaydetti:

"Çin, Nijerya ve ABD pazarları son birkaç yıldır yoğunluk kazandığımız pazarlar oldu. Son 3 yıldır Çin Şanghay bölgesinde düzenlenen fuarlara katılarak Türk mobilyasının Çin'e ulaşmasında önemli bir yol haritası çizdik ve Çin pazarında yüzde 100'e yakın bir büyüme kaydettik. Çin'de kişi başına milli gelir sürekli artarken, lüks tüketimde de artış söz konusu. Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısına zanaatkar yönü yüksek mobilyalar gönderiyoruz. 3 ayda ürünlerimizi Çin'e ulaştırıyoruz. Yine Çin'in yeni İpek Yolu projesiyle sadece Çin'e değil, diğer Uzak Doğu'daki ülkelere de ürünlerimizi daha rahat ulaştıracağız. Fuar boyunca üyelerimiz başarılı bir çalışma imzaladılar. Özellikle üye firmalarımızdan birinin sergilediği 450 bin liralık yatak odası ve salon takımıyla birlikte 850 bin lirayı bulan mobilyalar, fuara damgasını vurdu."

"Sektör ABD'ye ihracat konusunda hızlı bir atılım gösterdi"

Mobilya sektörünün, mağazalar da dahil edildiğinde iç pazarda 65 bin iş yerinin bulunduğu ve 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirten Gürcan, sektörün ABD'ye ihracat konusunda hızlı bir atılım gösterdiğini aktardı.

Gürcan, "MOBSAD olarak dünyada 2 bin perakende noktasında varız ve 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Kilogram başına ihracatta ise mobilya sektörü kilogram başına 2,74 dolar ihracat gerçekleştirirken, üyelerimiz ise kilogram başına 10-25 dolar arasında bir ihracat gerçekleştiriyorlar. ABD'ye zaten uzun zamandır ihracat gerçekleştiriyorduk ancak 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasında ana sektörlerden birinin mobilya olarak belirlenmesiyle çalışmalarımıza hız verdik. Bu anlamda MOBSAD olarak ABD'de kurulacak Türk mobilya AVM'sinde yer almak üzere anlaşmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün, 172 ülkeye ve 202 gümrük noktasına ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gürcan, 2019'da yüzde 12 büyümeyle 3,5 milyar dolar ihracatla kapattığını kaydetti.

Gürcan, sektörün 2020 için 4,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini ve Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri gibi en fazla 3 saat mesafedeki ülkelere ihracatın artması gerektiğini belirtti.