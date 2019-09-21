Son Dakika Haberleri: Modafen spor: 1-1
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Modafen spor: 1-1

29 dakika önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), İsmail Emre (xx), Çağrı Ateş (xx)OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Ahmet Baykal (xxx), Semih Üstün (xx), Kerim Bölük (xx), Metehan Mimaroğlu (xx) (Dk. 64 Burak Kara), Hamit Bayraktar (xx), Deniz Karadeniz (xx) Dk.

Modafen spor: 1-1, System.String[]

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), İsmail Emre (xx), Çağrı Ateş (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Ahmet Baykal (xxx), Semih Üstün (xx), Kerim Bölük (xx), Metehan Mimaroğlu (xx) (Dk. 64 Burak Kara), Hamit Bayraktar (xx), Deniz Karadeniz (xx) Dk.46 Furkan Demir), Cihad Ateş (xx), Taşkın Kartal (xx) (Dk.76 Buğrahan Baran), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Onur Kızıltaş (xx)

MODAFEN SPOR: Vedat Karakuş (xx), Gökhan Çetinus (xx) (Dk.53 Emre Dal Galıdere), Hasan Ozan Girgin (xx), Batuhan Yılmaz (xx), Ceyhun Yelkenci (xxx), Mehmet Burak Yılmaz (xx), Yusuf Erdem (xx) (Dk. 68 Furkan Özer), Özgür Ortaç (xx), Olcay Meydan (xx), Doğan Zincir (xx), Seydi Akca (xx) (Dk. 53 Alper Uğuz)

GOLLER: Dk. 10 Ahmet Baykal (Osmaniyespor FK), Dk. 38 Ceyhun Yelkenci (Modafen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Yusuf Erdem (Modfen Spor), Dk. 45 Hamit Bayraktar, Dk.59 Metehan Mimaroğlu, 64 Semih Üstün (Osmaniyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 4'üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Modafen Spor ile 1-1 berabere kaldı. 7 Ocak Stadı'nda saat 15.30'da başlayan maçı, Yusuf Aydın, İsmail Emre ve Çağrı Ateş hakem üçlüsü yönetti. Osmaniyespor FK oyuncusu Ahmet Baykal, karşılaşmanın 10'uncu dakikasında topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı. Konuk takım Modafen oyuncusu Selçuk Yelkenci ise 38'inci dakikada beraberlik golünü kaydetti. Osmaniyespor'un, Deniz Karadeniz ile 43'üncü dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Çok sayıda taraftarın izlediği ve ikinci yarısı golsüz biten karşılaşma 1-1 sona erdi.

- Osmaniye

İsmail Emre, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:51 Kaynak: DHA
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