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Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa oldu - Son Dakika

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa oldu

06.08.2021 17:08
Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa oldu, System.String[]

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Natalya Gavrilitsa'nın adaylığını onayladı.

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Natalya Gavrilitsa'nın adaylığını onayladı.

Ülkede, 11 Temmuz'da yapılan erken parlamento seçimi sonrası, parlamento yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek için toplandı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Gavrilitsa'nın adaylığı, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) 61 milletvekillinin oyuyla kabul edilirken adaylığına, Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan koalisyon ve "Şor" Partisi karşı çıktı.

Natalya Gavrilitsa, burada yaptığı konuşmada, ülkenin yönetilmesiyle ilgili dört yıllık planı sunarak "Bu program, adalet reformu, devlet kurumlarının yolsuzluktan temizlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi, çalışma yerlerinin sayısının arttırılması, emekli maaşların yükseltilmesi, sosyal desteğin sağlanması, salgınla mücadele gibi unsurları içeriyor." dedi.

Son 30 yılda devlet kurumlarının "zenginleşmek" için kullanıldığını vurgulayan Gavrilitsa, "Bu bir daha olmayacak. Yeni hükümet yolsuzluk suçlularını korumayacak. Yolsuzluk yoluyla biriktirilen kaynakları geri alacağız ve bu parayla okul, yetimhane, kültür merkezleri ile yolları tamir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dış siyasette ise Romanya, Ukrayna, ABD, Rusya ve AB ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Gavrilitsa, bunun için bazı bakanlıkların bölünmesi gerektiğini belirtti.

Parlamento Başkanı İgor Grosu da Gavrilitsa'yı güvenoyu almasıyla tebrik ederek yeni kabineye başarılar diledi.

Yeni hükümet üyeleri

Moldova İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ana Revenko getirilirken Sağlık Bakanı Ala Nemerenko, Çevre Bakanı ise İuliana Kantaraciu oldu.

Ülkedeki Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığının başına Niku Popesku geçerken Savunma Bakanı Anatolie Nosatıy, Ekonomi Bakanı Serciu Gaybu, Maliye Bakanı Dumitru Budyanski, Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Viorel Gerçu, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu yeni hükümette yer aldı.

Ayrıca, yeni kabinede Adalet Bakanı Serciu Litvinenko, Eğitim ve Araştırma Bakanı Anatoliy Topala, Kültür Bakanı Serciu Prodan, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Marçel Spatar oldu.

Bakanlar yemin etti

Parlamento toplantısı ardından yeni kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun nezdinde yemin etti.

Yemin törenine Moldova hükümetinin daimi üyesi olan Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da katıldı.

Gavrilitsa kimdir?

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesindeki Malaie?ti köyünde 1977'de doğan Natalya Gavrilitsa, Moldova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000'de mezun oldu.

Yüksek lisansını Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Enstitüsünde 2005'te tamamlayan Gavrilitsa, 2000-2003 yıllarında ABD'nin Kişinev Büyükelçiliğinde, 2005'te Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya ofisinde ve Avrupa Birliği (AB) Ekonomik, Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığında danışman olarak çalıştı.

Devlet görevine ilk olarak 2009'da Moldova Ekonomi Bakanlığında başlayan Gavrilitsa, 2013-2014'te Eğitim Bakanlığında danışmanlık görevini üstlendi.

Gavrilitsa, Maya Sandu'nun başbakan olduğu dönemde 2019'da Maliye Bakanı olarak görevini yürüttü.

Moldova'da erken parlamento seçimi

Moldova'da 11 Temmuz'da erken parlamento seçimine gidilmişti.

Parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisinin oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisinin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışmıştı.

Yüzde 48,41 katılımın sağlandığı seçimde, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 52,80'ini, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) oyların yüzde 27,17'sini ve "Şor" Partisi ise oyların 5,74'ünü almıştı.

Buna göre, Parlamentoda, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) 63, Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) 32 ve "Şor" Partisi 6 sandalyeye sahip olmuştu.

Barajı geçemeyen Bizim Parti ve Vatan Partisi'nden oluşan "Renato Usatiy" bloku ile diğer siyasi partiler parlamentoya girememişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa oldu - Son Dakika


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