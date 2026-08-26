Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk modası için yeni pazarlar - Son Dakika
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Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk modası için yeni pazarlar

Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi\'nde Türk modası için yeni pazarlar
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BRICS+ Moda Zirvesi kapsamında moda, teknoloji, e-ticaret, üretim ve yatırım başlıklarında 40’tan fazla oturum düzenlenecek. Zirve’nin en güçlü katılımcılarından biri yine Türkiye olacak.

BRICS+ Moda Zirvesi’nin yeni sezonu, 28-30 Eylül 2026 tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek. Son yıllarda hızlı büyüyen ekonomilerin moda sektörleri için, önde gelen yıllık buluşma noktalarından biri haline gelen etkinlik, aynı zamanda bu pazarlar arasında doğrudan bağlantı kuruyor. BRICS’in akredite etkinlikleri arasında yer alan forum, bugüne kadar 109 ülkeden uzmanları bir araya getirdi. Geçen sezon ise marka yöneticileri ve tasarımcılardan perakendecilere, yatırımcı ve sektör otoritelerine kadar 15 binden fazla konuğu ağırladı.

Türkiye, BRICS+ Moda Zirvesi’nin en güçlü katılımcılarından biri olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda elyaftan nihai hazır giyim ürününe kadar üretim zincirinin tamamının ülke sınırları içinde faaliyet gösterdiği dünyadaki az sayıdaki ülkeden biri konumunda bulunuyor. Türkiye, Avrupa Birliği’nin hazır giyim tedarikçileri arasında Çin ve Bangladeş’in ardından üçüncü sırada yer alırken, küresel ölçekte de en büyük 10 hazır giyim ihracatçısından biri. Bu konum Türkiye’yi, etkinliğe iş ortakları ve yeni ihracat olanakları aramak üzere katılanlar açısından önemli pazarlardan biri haline getiriyor.

Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk modası için yeni pazarlar

ASYA’DAN LATİN AMERİKA’YA TEK PROGRAM

Türk şirketleri her yıl foruma yoğun katılım gösteriyor. BRICS+ Moda Zirvesi’nin sektörün en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olması da bu ilgiyi destekliyor. Etkinlik, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki moda pazarlarını tek bir programda buluşturarak, bu kadar geniş bir coğrafyayı bir araya getiren tek format olma özelliğini taşıyor.

Zirve, 13 milyondan fazla nüfusa, gelişmiş bir perakende pazarına ve Avrasya’nın en büyük moda merkezlerinden birine sahip Moskova’da gerçekleştiriliyor. Programda moda, teknoloji, e-ticaret, üretim ve yatırım konularında 40’tan fazla oturum yer alıyor ve katılımcılar ilgi alanlarına uygun başlıklara erişebiliyor. Etkinliğin iş odaklı bölümü sahnedeki oturumlarla sınırlı kalmıyor. Katılımcılara özel networking olanakları sunulurken, organizatörler bu ölçekteki etkinliklere katılımın başlıca nedenlerinden biri olan toplantıların ve bağlantıların kurulmasına da destek veriyor.

Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk modası için yeni pazarlar

“SEKTÖRÜMÜZÜN GELECEĞİNİ İŞBİRLİĞİ ŞEKİLLENDİRECEK”

Modest Fashion Weeks by Think Fashion Kurucusu ve CEO’su Özlem Şahin Ertaş, “BRICS+ Moda Zirvesi, küresel moda gündemini yerleşik moda merkezlerinin ötesine taşıyarak ve farklı pazarlarda ortaya çıkan yaratıcılığa, bilgi birikimine ve iş potansiyeline daha fazla görünürlük kazandırarak yeni bir anlatı ortaya koyuyor. Yaklaşımını özellikle anlamlı kılan nokta, yalnızca modayı sergilemekle sınırlı kalmaması. Markaları, moda platformlarını, perakendecileri, kurumları, teknoloji şirketlerini ve sektör liderlerini bir araya getirerek bütün moda ekosistemleri arasında bağlantı kuruyor” dedi.

Türk ve küresel moda sektörünün önemli isimlerinden, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Cem Altan da bu yıl yeniden Zirve’ye katılacak. Cem Altan, “Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi’ne her katıldığımda, sektörümüzün geleceğini rekabetten çok işbirliğinin şekillendireceğine dair inancım daha da güçlendi. Zirve, hem yerleşik hem de gelişmekte olan pazarlardan tasarımcı, üretici, marka, teknoloji şirketi, politika yapıcılar ve sektörel birlikleri benzersiz bir bileşimde bir araya getirerek, anlamlı bir diyaloğun kurulabileceği bir ortam yaratıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN KONUŞMACI VE TASARIMCILAR MOSKOVA’DA

Yeni sezonun konuşmacıları arasında, Özlem Şahin Ertaş ile Antalya Moda Haftası Kurucusu Eda Meltem Yılmaz’ın yanı sıra, diğer saygın profesyoneller yer alacak. Türk şirketleri uzun yıllardır Rusya’daki varlıklarını genişletirken, Zirve’ye de sezonlar boyunca Türkiye’den heyetler katılıyor.

Aynı dönemde Moskova, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yükselen tasarımcılara yönelik dünyanın en büyük moda etkinliği Moskova Moda Haftası’na da ev sahipliği yapacak. Türkiye Moskova podyumunda, Antalya Moda Haftası’nın düzenli katılımcıları Gökhan Yavaş ve Murat Aytulum’un yer aldığı karma bir defileyle temsil edilecek.

Latin Amerika, Gökhan Yavaş, Türkiye, Antalya, Moskova, Moda, Son Dakika

Son Dakika Moda Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk modası için yeni pazarlar - Son Dakika

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