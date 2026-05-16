MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı

MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı
16.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Şenkan Arıkan, tekerlekli sandalyesiyle kaldırımdan inerken düşmek üzere olan engelli vatandaşı son anda kurtardı. Engelliler Haftası’nda yaşanan olay, vatandaşların takdirini topladı.

 Malatya’da Engelliler Haftası’nda yaşanan duyarlı bir olay yürekleri ısıttı. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Şenkan Arıkan, Battalgazi Gelinciktepe hattında sefer yaptığı sırada dikkatli davranışıyla olası bir kazanın önüne geçti. Tekerlekli sandalyesiyle kaldırımdan inmeye çalışan engelli bir vatandaşın dengesini kaybettiğini fark eden Arıkan, otobüsü güvenli şekilde durdurarak hızla vatandaşın yardımına koştu.

ŞOFÖRÜN DİKKATLİ MÜDAHALESİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Gelinciktepe hattında görev yapan MOTAŞ şoförü Şenkan Arıkan, güzergâh üzerinde ilerlediği sırada kaldırımdan inmeye çalışan engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini saniyeler içinde anlayan Arıkan, otobüsü güvenli bir noktada durdurarak araçtan indi.

Hızlı müdahalesiyle düşmek üzere olan vatandaşı son anda tutan Arıkan, tekerlekli sandalyeyi de güvenli bir zemine indirerek vatandaşın zarar görmesini engelledi. Engelli vatandaşın durumunun iyi olduğundan emin olan duyarlı şoför, yardımın ardından görevine geri döndü. Olayı gören vatandaşlar ise şoförün davranışını takdirle karşıladı.

“EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR”

Yaşanan olayın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Belediyenin “önce insan” anlayışıyla hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şoför Şenkan Arıkan’ın sergilediği davranışın dayanışma ve insanlık örneği olduğu ifade edildi.

Yetkililer açıklamalarında, “Personelimiz Şenkan Arıkan’ın bu dikkati ve şefkati, Malatya’mızın dayanışma ruhunun en güzel özetidir. Bizler sadece yolları, binaları inşa etmiyoruz; aynı zamanda birbirimize tutunarak iyiliği inşa ediyoruz. Yaşanan bu olay bize bir kez daha gösterdi ki; en büyük engel sevgisizlik ve duyarsızlıktır” ifadelerine yer verdi.

Engelliler Haftası’nda yaşanan olay, sosyal dayanışmanın ve toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, MOTAŞ şoförü Şenkan Arıkan’ın örnek davranışı vatandaşların takdirini topladı.

MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı
MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı
MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı
MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Malatya MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:27:08. #7.13#
SON DAKİKA: MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.