Motofest On The Road 2024: Motosiklet Tutkunları Denizli'de Buluşuyor - Son Dakika
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Motofest On The Road 2024: Motosiklet Tutkunları Denizli'de Buluşuyor

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Rain Dogs Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Motofest On The Road 2024, 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında 5 şehirde gerçekleştirilecek. 2200 kilometrelik bir yolculukla motosiklet tutkunları, ünlü sanatçılarla konserlerde buluşacak. Bu yılki festivalin en dikkat çekici ismi arabesk müziğin efsanesi Gülden Karaböcek olacak. Katılımcılar, birlikte sürüş deneyimi yaşarken, müziğin coşkusunu da paylaşacaklar.

06.09.2024 14:54
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(ANKARA) - Rain Dogs Motosiklet Kulübü öncülüğünde 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Motofest On The Road 2024 için geri sayım başladı. Hendek'ten yola çıkacak motosikletliler, 2 bin 200 kilometrelik bir yolculukla 5 şehirde 5 büyük konserle buluşacak.

Motosikletin özgürlüğü, sürüş keyfi, dostluğun sıcaklığı ve müziğin coşkusu, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları Motofest On The Road 2024'te bir araya getirecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin en dikkati çekici duraklarından biri de Denizli olacak. Arabesk müziğin efsane ismi Gülden Karaböcek, Rock'n Roll ruhunu yaşayan motosiklet tutkunları için sahne alacak.

Festivalde, motosikletliler Hendek'ten başlayarak Eskişehir, Denizli, Palamutbükü, İzmir ve Çanakkale rotasında 2 bin 200 kilometre yol kat edecek. Her durakta düzenlenen konserler ve partilerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak. Geçen yıl Anıtkabir ziyareti ve anı defterinin imzalanması ile son bulan festivalde bu yıl motor tutkunları finali Çanakkale Şehitliği'nde saygı duruşu ile yapacak.

Denizli'de Rock'n Roll ve Gülden Karaböcek buluşması

Festival kapsamında Palamutbükü Moche'de Erol Egemen'in DJ setiyle "Sea, Sunset Party", 6: 45 Pub Bornova'da Siyah ile "Rock'n Roll" ve Çanakkale'de Can Gox konserleri düzenlenecek. Denizli'de 11 Eylül akşamı arabesk müziğin efsane sesi Gülden Karaböcek sahnede olacak. Tüm konserler ise ücretsiz olacak.

"Nostaljik Bir Şey Olsun İstedik, Kriterimiz İyi Müzik"

Festival organizatörlerinden Kaan Çaydamlı, nostaljik bir atmosfer yaratmak istediklerini belirterek, "Kriterimiz iyi müzik. Gülden Karaböcek bir kuşak için simge bir isim. Onu  canlı dinlemek bu kuşak için güzel ve önemli bir deneyim olacak. Bu yüzden Denizli ayağında Gülden Karaböcek'i sahneye koyduk. Hoş bir deneyim olacak. Tüm kültürlere açık olduğumuzun da bir simgesi bu. Rock 'n' Roll da Gülden Karaböcek de dinleriz. Motosiklet sürmek bir yaşam tarzı ve tutku. Tek başına sürmek ile birlikte sürmek arasında çok ciddi duygusal farklar var. Grup halinde sürmek, birbirine güvenmektir. Bu festivalde birlikte sürme deneyimini yaşayacağız" diye konuştu.

Motosiklet tutkunu olan ve bu yıl da festivale katılacak olan oyuncu Sarp Akkaya, festivalin sponsorlarından OT Dergisi'nin YouTube kanalı OT TV'de yayınlanan Motosiklet Günlükleri programında festivalle ilgili düşüncelerini paylaştı. Annesinin rahatsızlığı sırasında motor tutkunlarının yanında olduğunu belirten Akkaya, "Annem açık kalp ameliyatı olduğunda gece saat bir gibi Hendek'ten beş motorcu geldi. Yapacakları hiçbir şey yoktu, sadece benim yanımda durmak için geldiler. Bu aidiyet, bu inanç çok kıymetli. Motor sürmek, yol yapmak çok kıymetli ama kimlerle o yolu yürüdüğün daha başka bir şey" dedi.

Katılım ve sürüş kadrosu

Festivalin ana sürüş kadrosu; 50 motosiklet, 10 otomobil, 2 güvenlik aracı ve 1 sanatçı kulis aracından oluşacak. Bu kadroyu takip edecek ikinci grup, yeterli sürücü sağlanması durumunda 20 motor ile sınırlı olacak. Her yaştan motosiklet tutkunu bu gruba katılabilecek; tek şart 18 yaşından büyük olmak ve motosiklet evraklarının tam olması olacak.

Motofest On The Road 2024: Motosiklet Tutkunları Denizli\'de Buluşuyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Motofest On The Road 2024: Motosiklet Tutkunları Denizli'de Buluşuyor - Son Dakika

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