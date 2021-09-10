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Motokrosta dünyanın en iyileri Afyon'daydı - Son Dakika

Motokrosta dünyanın en iyileri Afyon'daydı

10.09.2021 16:25
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Motokrosun formulası Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki etabının düzenlendiği Afyonkarahisar'da Bitci MXGP of TURKEY ve Bitci MXGP of AFYON tamamlandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde MXGP'nin 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY ve 9'uncu etabı Bitci MXGP of AFYON'da Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOPEN) yarışları yapıldı. Her bir yarış için sıralama turu ve iki yarış ile ödül kürsüsü belirledi.

28 ülkeden 120'ye yakın sporcunun katıldığı Bitci MXGP of TURKEY ve Bitci MXGP of AFYON ile birlikte Avrupa'nın 2021'deki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest büyük ilgi gördü. 8 gün süren etkinliği 150.000 kişi takip etti.

AFYON'UN EN İYİSİ HERLINGS 4'TE 4 YAPTI

Dünyanın en iyi motokros yarışçılarının ter döktüğü Bitci MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON yarışları her kesimden büyük ilgi gördü. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan MXGP of TURKEY ve yarışlarında birinci olan Red Bull KTM Racing Team'den Hollandalı Jeffrey Herlings, bu yıl yapılan iki yarışı da önde bitirerek Türkiye'deki tüm yarışları kazanmayı sürdürdü.

Son iki yılın şampiyonu ve dünya sıralamasında lider olan Honda Team HRC'den Slovenyalı Tim Gajser için de Türkiye'deki yarışlar iyi geçti. 2018'deki yarışta ikinci olan Tim Gajser, 2019'daki yarışta dördüncü olmuştu. Gajser, Bitci MXGP of TURKEY'de 3'üncü ve Bitci MXGP of AFYON'da ikincilği alarak yükselişini sürdürdü. Böylece Herlings'ten sonra Gajser için de Afyon Motorsporları Merkezi şans getirmeye devam etti.

Şimdiye kadar Türkiye'deki yarışlara sadece ilk yıldaki MXGP of TURKEY'e katılarak 8'inci sırada tamamlayan Red Bull KTM Racing Team'den İtalyan Antonio Cairoli, bu yıl Bitci MXGP of TURKEY'i beşinci sırada tamamladı. Eski şampiyon Cairoli, Bitci MXGP of AFYON'da ise kürsüye üçüncü sırada yer aldı.

2018, 2019, 2020'nin MX2 şampiyonu Red Bull KTM Racing Team'den İspanyalı Jorge Prado, 2018'deki MX2 of TURKEY'i 6'ncı sırada bitirmiş ve 2019'daki MX2 of TURKEY'i ilk sırada tamamlamıştı. Bu yıl MXGP'de yarışan Prado, Bitci MXGP of TURKEY'de kürsüye ikinci sırada çıktı. Bitci MXGP of AFYON'da ilk yarışta düşmesinden dolayı 10'uncu sırada tamamladı. Böylece genel sıralamada beşinciliğe geriledi.

MX2'DE VIALLE KAZANDI, RENAUX LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Bitci MX2 of TURKEY ve Bitci MX2 of AFYON'da geçen yılın şampiyonu Red Bull KTM Racing Team'den Fransız Tom Vialle birinci oldu. Dünya sıralamasında birinci sırada yer alan Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team'den Fransız Maxime Renaux ise iki yarışta da iki numaralı kürsünün sahibi olarak liderliğini sürdürdü.

Vialle, ilk kez 2019'da yarıştığı Türkiye'de MX2 kategorisinde beşinci olmuş ve sezonu dördüncü tamamlamıştı. 2020'de şampiyonluğa ulaşan Vialle, bu yıl İngiltere, İtalya ve Hollanda yarışlarına katılmadığı için 11'inci sırada geldiği Türkiye'de iki yarış sonunda 9'uncu sırada ayrıldı.

2018'deki MX2 of TURKEY yarışında 16'ıncı sırada olan Renaux, 2019'daki yarışı dördüncü sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz yıl sezonu üçüncü sırada tamamlayan yarışçı, bu yıl MX2'nin dördüncü etabı Hollanda'da ele geçirdiği liderliği sürdürüyor.

Bitci MX2 of TURKEY'de dördüncü sırada kalan Red Bull KTM Racing Team'den İtalyan Mattia Guadagnini, Bitci MX2 of AFYON'da üçüncü sırada kürsüde yer buldu. Dünya sıralamasında şu anda Renaux'un ardından ikinci sırada olan Guadagnini, ilk kez 2019'daki MX2 of TURKEY yarışında 10'uncu sırada yer almıştı. 2019 yılını 30'uncu sırada tamamlayan Guadagnini, geçtiğimiz yılı 29'uncu sırada bitirdi. Guadagnini, bu yıl genel sıralamada ikinci sırada mücadelesini sürdürüyor.

Bitci MX2 of TURKEY'de kürsüde üç numaraya ulaşan Rockstar Energy Husqvarna Factory MX2'den Avustralyalı Jed Beaton, Bitci MX2 of AFYON'u beşinci sırada tamamladı. Dünya sıralamasında 6'ncı olarak Türkiye'ye gelen Beaton, iki etabın ardından dördüncü sıraya yükseldi. 2018 ve 2019 yılında yarışmasına rağmen Türkiye'ye gelemeyen Beaton, geçtiğimiz yıl dünyada 4'üncü sıraya yükselmişti. Bu yıl iki etaplı Türkiye yarışına gelirken altıncı sırada yer alan Beaton, iki etabın sonunda dördüncü sıraya çıktı.

KADINLARDA LİDER DEĞİŞTİ. DUNCAN VE FONTANESI'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın üçüncü etabında MXWomen of TURKEY ve dördüncü etabında MXWomen of AFYON'da Cortney Duncan ve Kiara Fontanesi mücadelesi kıyasıya yaşanmaya devam etti.

Türkiye'ye dünya sıralamasında ikinci sırada gelen Bike it MTX Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, MXWomen of TURKEY yarışını kazanıp MXWomen of AFYON yarışını ikinci sırada tamamlayarak liderliğe yükseldi. 2019'da Türkiye'de ilk kez yapılan MXWomen yarışını kazanan Duncan, Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etmişti. Son iki yılın şampiyonu Duncan, bu yıl Türkiye'de büyük çıkış yaparak şampiyonluk yolunda önemli bir başarı kazandı.

Dünya sıralamasında beşinci sırada Türkiye'ye gelen GASGAS'tan İtalyan Kiara Fontanesi ise, MXWomen of TURKEY yarışını ikinci sırada, MXWomen of AFYON yarışını kazanarak dünyada ikinci sıraya yükseldi. 2017 ve 2018 yılının şampiyonu Fontanesi de dördüncü sırada tamamladığı geçen yılı bu yıl telafi etmek için mücadele ediyor.

MXWomen of TURKEY'de üçüncü, MXWomen of AFYON'da dördüncü olan Yamaha Ceres 71 Racing'den İsviçreli Nancy Van De Ven, dünya sıralamasında dördüncü sıradaki yerini korudu. Son üç yıldır sezonu ikinci sırada tamamlayan Van De Ven, 2019'da yapılan MXWomen of TURKEY'de de üçüncü olmuştu.

Türkiye'ye dünya sıralamasında altıncı sırada gelen geçen iki sezonun üçüncüsü Yamaha Racing 423'ten Alman Larissa Papenmeier, MXWomen of TURKEY'i beşinci ve MXWomen of AFYON'u üçüncü sırada tamamladı. Papenmeier, 2019'da yapılan MXWomen of TURKEY'i 7'inci sırada bitirmişti.

AVRUPA'NIN ŞAMPİYONU AFYON'DA BELLİ OLDU

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMXOpen) dördüncü ayağı olan EMXOpen of TURKEY'de Honda'dan İtalyan Davide De Bartoli birinci, Husqvarna'dan İtalyan Simone Croci ikinci, JD GUNNEX KTM Racing Team'den Polonyalı Tomasz Wysocki üçüncü oldu. EMXOpen of AFYON'da Honda SR Motoblouz'dan Fransalı Nicolas Dercourt birinci, Davide De Bartoli ikinci, Tomasz Wysocki ise son sırada tamamladı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan EMXOpen yarışlarında ikinci yıl şampiyonu Türkiye'de belli oldu. Geçtiğimiz yılın sekizincisi Davide De Bartoli şampiyonluğunu Türkiye'de ilan etti.

En son 2017 yılında MXGP'de yarışan Dercourt, bu yıl ilk kez katıldığı EMXOpen'da sezonu ikinci sırada tamamladı. İlk kez Avrupa'ya çıkan Simone Croci ise, EMXOpen'ı bu yıl üçüncü oldu.

IRMAK YILDIRIM TARİHE GEÇTİ

Şampiyonaya Türkiye'den katılan milli sporcu Irmak Yıldırım MXWomen of TURKEY'de 25'inci, MXWomen of AFYON'da ise 23'üncü sırada tamamladı. 16 yaşındaki genç sporcu MXWomen'da yarışan ilk Türk kadın yarışçı oldu.

Diğer yandan, İran da ilk kez yarışta Fahimeh Nematollahi tarafından temsil edildi.

Bitci MXGP of TURKEY ve Bitci MXGP of AFYON

Dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY ve 9'uncu etabı Bitci MXGP of AFYON dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapıldı. Yarışlarda 28 ülkeden 120'ye yakın yarışçı yarıştı.

Bitci MXGP of TURKEY 4-5 Eylül'de ve Bitci MXGP of AFYON 7-8 Eylül'de "Dünyanın En İyi Pisti" ödüllü Afyon MotorsTporları Merkezi'nde koşuldu. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı yarışlar 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlanıyor ve ölçümlenmiş 3.1 milyar izleyici tarafından izleniyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde yapılacak yarış TURKSAT, Budget Motosiklet, ANLAS, Özerband, Levent Börek, Misli sponsorluğunda; Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), BMW Motorroad, Doğan Trend, Kymco, Honda, Yamaha, Karcher, ECC Tur, NG Hotels Afyon, Jura Hotels, Afbel Termal Hotel, Akrones Hotel, Budan Thermal Otel, DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar, Eresin Hotels, Korel Thermal Resort, Oruçoğlu Thermal Resort, Özgül Termal Tatil Köyü, Yeniletişim, PowerApp, ActaMedya, Digital Services, Anadolu Prodüksiyon'un desteğiyle yapıldı.

Motokrosta dünyanın en iyileri Afyon'daydı

İtalyan, Türkiye, Turkey, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Motokrosta dünyanın en iyileri Afyon'daydı - Son Dakika


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