Yeşilçam\'ın ünlü ismi Engin Çağlar\'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Engin Çağlar'ın ölümüne neden olmaktan yargılanan motosiklet sürücüsü Berkay Orhan 47 gün sonra ilk duruşmada tahliye edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Orhan hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber', 'Bana Derler Fosforlu', 'Vatansızlar" ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Engin Çağlar (85), 1 Kasım akşamı Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Söz konusu olay sonucunda ise motosiklet sürücüsü Berkay Orhan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Orhan hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlanmış, ardından da dava açılmıştı.

Dosyadaki trafik bilirkişi raporunda Engin Çağlar, yüzde 75 ile asli kusurlu, sanık Berkay Orhan ise yüzde 25 ile feri kusurlu olarak tespit edildi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya Engin Çağlar'ın eşi ve iki oğlu katıldı. Duruşma, iki saat gecikmeli olarak, 14: 30'da kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlanan sanık Berkay Orhan, savunmasında şunları söyledi:

"HAFTANIN YEDİ GÜNÜ İMZA ATARIM"

"Ben olay günü seyir halindeyken kırmızı ışığın yanmasıyla durdum, yeşil ışık yanınca tekrar harekete geçtim. Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca ben de fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa doğru manevra yaptım. Yaya da adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yerin 10 metre gerisinde trafik ışığı var, 50 metre ilerisinde de yaya geçidi vardır. Fakat kaza gerçekleşince ayağa kalkıp çevredekilerde polisi ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve sabit bir iş yerim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatdeyseniz de ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım"

"MOTORUMDA BİR SIKINTI YOKTU"

Duruşma savcısı sanık Orhan'a üç soru yöneltti. Savcı; Orhan'a olay tarihindeki hızını, ayrıca, olay anında yorgunluk, uyuşturucu gibi bir durum olup olmadığını ve motosikletinin ışık aksamının sağlamlığını sordu.

Orhan ise "Hızım, şehir içi hız limitine uygundu. Zaten ışıklardan yeni kalkmıştım. Motorum çok hız yapan bir araç değildi. Motorun silindir hacmi 250 cc idi. Uyuşturucu asla kullanmadım. Motorumda da bir sıkıntı yoktu, her şey sağlamdı" şeklinde cevapladı.

Ardından sanık avukatları savunma yaptı. Daha sonra ise Çağlar'ın eşi Filiz Övet, "Bildiğim tek şey, eşim yaşına göre son derece sağlıklı ve aklı başında bir insandı. Akşam yemek soframıza beklerken bu acı olayı yaşadık. Şikayetçiyim" dedi. Oğlu Eser Övet ise "Babam 88 yaşında olabilir ama çok sağlıklıydı. Eve gelen telefonla haberimiz oldu olaydan. Son derece üzgünüm, şikayetçiyim" diye konuştu. Sanıktan diğer oğlu da şikayetçi oldu.

Savcılık; olay yerinde keşif yapılması ve delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ardından taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanları alındı. Sanık Orhan, tekrar tahliyesini talep etti.

DAVA 12 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ara kararını kuran hakim, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 12 Şubat 2026'da görülecek