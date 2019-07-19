Son Dakika Haberleri: Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"
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Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"

39 dakika önce

Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol kateden, mola vermek için geldiği İstanbul'da yakalandığı meme kanserini yenen Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık yaratmak için eşi Ferry Schouten ile Elazığ'a geldi.

Motosikletli kadından
Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol kateden, mola vermek için geldiği İstanbul'da yakalandığı meme kanserini yenen Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık yaratmak için eşi Ferry Schouten ile Elazığ'a geldi.
Yendiği kansere karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye'yi karış karış gezen Söğüt ve eşi, Elazığ'da Halk Sağlığı Müdürlüğü Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.
Söğüt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 ili gezdiklerini, eşiyle meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için "erken farket sen kazan" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.
Ziyaret ettikleri illerde insanlarla diyalog içerisine girdiklerini ifade eden Söğüt, "Daha çok köy ve kasabalarda kalmaya çalıştık. Kadınlarla sohbet ederek onlara kanser çeşitlerini anlatmaya çalıştık." dedi.
Yollarda kanser hastası birçok kişiyle görüştüğünü aktaran Söğüt, kanserin korkulacak bir şey olmadığını, istendiği takdirde üstesinden gelinebileceğini hastalara anlattıklarını belirtti.
Schouten de eşinin tedavi döneminde zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, "Tedavi süreci başladı eşimi neredeyse kaybediyordum. O süreçte eşime ne destek gerekiyorsa verdim. Eşim ile ben de saçlarımı kazıdım. Ama inandığımız için o süreçleri geri bıraktık ve şu an yollardayız." ifadelerini kullandı.
Elazığ, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:18 Kaynak: AA
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