Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika
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Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

19.05.2022 15:27
Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak’ta 23 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ta 23 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

YORUMLAR
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Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu MSB: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi MSB: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika


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