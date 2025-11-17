Muazzez Abacı için tören düzenlendi - Son Dakika
Muazzez Abacı için tören düzenlendi

Muazzez Abacı için tören düzenlendi
17.11.2025 12:31
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'de hayatını kaybettikten sonra törenle anıldı.

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.

Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Sanatçı Muazzez Abacı, ABD'de 12 Kasım'da 78'inci doğum gününde kalp kriz geçirerek yaşamını yitirdi. Abacı'nın cenazesi, İstanbul'da gerçekleştirilen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi. Törene, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Abacı'nın kızı, torunu ve yakınları, tören öncesi taziyeleri kabul etti. Törende, Abacı'nın hayat hikayesi anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Abacı için helallik istendi. Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

