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Mudanya'nın Her Noktasına Yatırım Yağmuru - Son Dakika

Mudanya'nın Her Noktasına Yatırım Yağmuru

27.06.2021 13:06
Mudanya'nın Her Noktasına Yatırım Yağmuru, System.String[]

27 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİMudanya'nın her noktasına yatırım yağmuruBURSA - Mudanya sahilindeki iskelede 2015-2017 yılları arasında yapımı gerçekleşen ancak deniz suyundan hazar gören ve zamanla deforme olan ahşap kompozit kaplama, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sökülerek...

27 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Mudanya'nın her noktasına yatırım yağmuru

BURSA - Mudanya sahilindeki iskelede 2015-2017 yılları arasında yapımı gerçekleşen ancak deniz suyundan hazar gören ve zamanla deforme olan ahşap kompozit kaplama, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sökülerek yerine baskı beton uygulaması yapılıyor.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya sahil bandının çehresini her geçen gün daha da güzelleştiriyor. BUDO iskelesi ile Jandarma iskelesi arasında 2015-2017 yılları arasında yapılan iskele üzerindeki ahşap kompozit kaplamanın, deniz suyundan hasar görmesi ve zamanla deforme olmaya başlaması üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 4800 metrekare alandaki ahşap kaplama, kısım kısım sökülerek yerine baskı beton uygulaması yapılmaya başlandı. Sınıfı C30 olan beton içerisine deniz tuzuna dayanıklı katkı maddesi katılırken, beton yüzeyine ahşap görünümlü desen uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde incelemek üzere AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve meclis üyeleriyle birlikte Mudanya ilçesini ziyaret etti. Mudanya Sahil bandındaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, iskelede yürütülen çalışma hakkında ekiplerden bilgi aldı. Daha sonra İpar Caddesi'ne geçen Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, esnafı tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için beste yapan berber Bülent Yıldırım ve eşini evinde ziyaret eden Başkan Aktaş, ziyaretin ardından sokakta kendisini bekleyen çocuklarla ve Mudanyalılarla samimi ortamda sohbet etti.

"Vatandaşlar rahatlıkla gezebilecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek eksik ve aksaklıkları Mudanyalı esnaf ve vatandaşlarla görüşerek çözüm ürettiklerini söyledi. 2015-2017 yılları arasında yapımı tamamlanan ancak müteahhit kaynaklı sorunlar yaşanan, birkaç kez ihalesi durdurulan sahil düzenleme çalışmalarında yeni aşamaya geçtiklerini belirten Başkan Aktaş, "İskele üzerindeki ahşap kompozit kaplama deniz suyundan hasar görmüş, zamanla deforme olmaya başlamıştı. Birkaç kez tamir ve tadilatı yapıldı. Ama vatandaşlardan bunların değiştirilmesi yönünde istek vardı. Teknik ekiplerimiz tarafından önce 50 metrekare büyüklüğünde bir alanda baskı beton için örnek çalışma yapıldı. Baskı betonunun uygulanabilir, sağlıklı ve deniz suyundan etkilenmediği görüldü. Yaklaşık 4800 metrekarelik alanda ahşap kaplama kısım kısım sökülerek yerine baskı beton uygulanacak. Bittiğinde vatandaşlarımızın rahatlıkla gezebileceği, görsel anlamda güzel bir yapı ortaya çıkacak. Özellikle deniz suyundan etkilenerek yürüyüş yollarında hasar oluşan ve bize de sıkıntı yaşatan konu bertaraf edilecek. Hayırlı olsun" dedi.

Mudanya'ya sahil düzenlemeleri, yat limanı ve asfalt çalışmalarıyla katkı sunduklarını, arıtma tesisi konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Tirilye'de altyapı çalışmaları sürüyor. Tüm bu çalışmalar bittiğinde turizm gelirleri anlamında Mudanya'nın ciddi kazancı olacak" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Mudanya, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mudanya'nın Her Noktasına Yatırım Yağmuru - Son Dakika


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