Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: "1028 Hektarlık Alan Etkilendi" - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: "1028 Hektarlık Alan Etkilendi"

22.06.2022 12:02
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: "1028 Hektarlık Alan Etkilendi"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris’te başlayan orman yangını için, "Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız" dedi.

ESMA TURAN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te başlayan orman yangını için, "Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız" dedi.

Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın devam ediyor.

"YANGIN ÜÇ NOKTADA İLERLİYOR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, sosyal medya hesabından yangına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sabah saatlerinde havadan müdahale başlamış olmasına rağmen maalesef yangın devam ediyor. Şu an itibariyle 200 personel 103 araçla mücadeleye katkı sağlıyoruz. İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Burdur'dan gelen takviye ekiplerimiz de bizlere destek sağlıyor. Yangın Okluk Koyu, Çubucak ve Hisarönü bölgelerinde olmak üzere 3 noktada ilerliyor. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla sahada canla başla çalışan tüm kurum ekiplerimize teşekkür ediyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."

YORUMLAR
500
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: ANKA

Osman Gürün, Marmaris, Futbol, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: '1028 Hektarlık Alan Etkilendi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:15:40. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: "1028 Hektarlık Alan Etkilendi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement