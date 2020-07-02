Muğla Büyükşehir, güneş sıcaklığını elektriğe çeviriyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir, güneş sıcaklığını elektriğe çeviriyor

Muğla Büyükşehir, güneş sıcaklığını elektriğe çeviriyor Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin güneş enerjisi kurulu gücü Bodrum otogarı çatısı ile birlikte 1087 kwh'e çıkacak.

Muğla Büyükşehir, güneş sıcaklığını elektriğe çeviriyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin güneş enerjisi kurulu gücü Bodrum otogarı çatısı ile birlikte 1087 kwh'e çıkacak.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci ve bütçesini koruyan yatırımlarından olan Menteşe Mezbaha, Otogar çatısı, Bodrum Konacık Hizmet Binası çatısı ve son olarak Bodrum Otogarı çatısına kurulan güneş panelleri ile 1087 kwh kurulu güce sahip olacak. Yaklaşık 1000 hanenin elektrik tüketimine eşit enerji üretecek tesisler belediye bütçesine de yaklaşık 1 Milyon TL ekonomik kazanç sağlayacak.

Muğla Belediyesi döneminde yapılarak devreye alınan 105 kwh gücündeki mezbaha tesisleri güneş enerji santrali, Menteşe Şehirlerarası otogar çatısındaki 290,4 kwh gücündeki güneş enerji santrali, Bodrum Konacık Hizmet binası çatısındaki 52,4 kwh gücündeki güneş panelleri ve son olarak Bodrum şehirlerarası otogar çatısına yapılan 640 kwh gücündeki güneş enerji panelleri ile Büyükşehir'in kurulu gücü 1087 kwh çıkacak. Yılda ortalama 1.400.000 kwh enerji üretecek tesisler yaklaşık 1000 hanenin elektrik tüketimini eşit enerji üretmiş olacak. Büyükşehir bütçesine yaklaşık 1 Milyon TL tasarruf sağlayacak olan güneş panelleri ayrıca 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak ve 840 ton CO2'nin atmosfere salınımını engellemiş olacak.

Muğla'nın eşsiz güzellikleri, doğal kaynakları ile kendilerine ilham verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün güneşlenme süresinin fazla olduğu Muğla'da bu enerjiden yararlanarak çevreyi ve bütçelerini koruduklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla Türkiye ortalamasının çok üstünde güneşlenme süresine sahip. 3043 saatlik güneşlenme süresi ile Büyükşehir Belediyesi olarak bu enerjiden çeşitli tesislerimizin çatılarında ve güneş tarlalarında yararlanıyoruz. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz mezbaha tesisimizdeki güneş panelleri tarlası, Türkiye'de ilk olan yapıya entegre Menteşe Şehirlerarası otogarımızın çatısı, Bodrum Konacık hizmet binamızın çatısı ve bitirmek üzere olduğumuz Bodrum Şehirlerarası otogarının çatısı tamamen güneş panellerinden oluşuyor. Çağdaş şehircilik anlayışı, modern ve şehrimize yakışan tesislerle çevremizi ve bütçemizi koruyor bir nevi geleceğe yatırım yapıyoruz. Bundan sonra yapacağımız tesislerin birçoğunda alanın uygunluğuna göre güneş enerjisinden yararlanacağız. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızda Türkiye'ye örnek hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:57 Kaynak: İHA

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