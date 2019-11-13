Son Dakika Haberleri: Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ve Yalıkavak açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik bot tespit edildi. Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan, Suriye, Kongo, Güney Afrika, Orta Afrika ve Pakistan uyruklu 65 düzensiz göçmen bulundu.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız
Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]