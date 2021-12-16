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"Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı" başladı - Son Dakika

"Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı" başladı

16.12.2021 13:25
"Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı" başladı

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 3 gün sürecek "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı" başladı.

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 3 gün sürecek "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı" başladı.

İçmeler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen ve 18 Aralık'ta sona erecek çalıştayın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki türü açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ve 3 bin 500 endemik bitki türü barındırdığını söyledi.

Muğla'da 417 endemik türün bulunduğunu ve ilin tamamında kekiğin doğal olarak yetiştiğini; defne, adaçayı, keçiboynuzu, salep, meşe palamudu ve sığla ağacı tüm kıyı bölgeye yayıldığını anlatan Özkaldı, şöyle konuştu:

"Muğla'da yıllık ortalama, 147 ton adaçayı, 309 ton kekik, 700 ton defne bitkisi doğadan toplanmaktadır. Türlerin devamını sağlamaktayız. 2015 yılından itibaren Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde salep, kinoa, melissa, limon otu, karabuğday, kekik, adaçayı, sakız, defne ve lavanta yetiştiriciliği çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 2020 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 70 dekar alanda Muğla'nın "Sakız Bahçeleri", 85 dekar alanda "Karya'nın Hazinesi Defne Bahçeleri", 300 dekar alanda "İzmir Bilyalı Kekiği", bin dekar alanda ise ülkemizin en büyük "Anadolu Adaçayı" sahaları ve 20 dekar alanda "Salep Bahçeleri" oluşturuldu.

Özkaldı, bakanlığın, TAB projesi ile yüz binlerce fide ve fidanı ücretsiz dağıtarak aromatik bitkiler ile bir sektör ve geçim kaynağı sağladığını ifade ederek, "Yetiştirilen ürünler işlenerek yurt dışına ihraç edilmeye başlanarak ekonomiye katkı sunmuştur. 2020-2023 yılları arasında 350 dekar alanda defne fidanı, 40 dekar alanda hünnap, 300 dekar alanda lavanta, 2 bin dekar alanda Anadolu Çayı, 300 dekar alanda İzmir Bilyalı Kekiği ve 7 dekar alanda salep üretimi yapılacaktır." şeklinde görüş belirtti.

TAB projesi ile Fethiye İncirköy'de kurulacak işleme tesisinin, bitkileri ürüne dönüştüreceğini kaydeden Özkaldı, "Üreticiler birlikleri kurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 3 gün sürecek olan Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak olan kümelenme eğitim programını başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'nın turizm kenti olarak anıldığını ancak aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Muğla'da dört mevsim tarımsal ürün elde etmenin mümkün olduğunu belirten Tavlı, "Muğla Valiliği olarak tarımsal projeleri takip ediyoruz ve yaklaşık 10 milyonluk kaynak aktarımı sağladık. Muğla olarak tıbbi ve aromatik bitkilerde zengin bir potansiyele, üretim için elverişli iklim koşullarına sahibiz. Üretimin desteklenmesi ile ilgili yoğun çalışmalar yapmaktayız. Üreticilerimiz çok güzel çalışmalara imza atıyor." dedi.

Tavlı, Muğla'ya Apiterapi İnovasyon Merkezi kuracaklarını ifade ederek "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 10 milyonluk projeye 7 milyon hibe desteği verdi. Projemiz onaylandı. Bu projeyle katma değeri yüksek ürünler üretilecek. İlimizde bir çok projeye destek ve hibe sağlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı'mıza ilimize verdikleri bu destekler için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın açılışında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel ve Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da birer konuşma yaptı.

Çalıştayın açılış programına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Turizm Kültür Müdürü Zekeriya Bingöl, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Muğla İl Müdürü Mehmet Korkmaz, akademisyenler, mühendisler, birlik ve kooperatif temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı başladı
Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı başladı
Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı başladı
Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı başladı
Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı başladı

Ada çayı, Aralık, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Kümelenme Çalıştayı' başladı - Son Dakika


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