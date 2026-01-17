Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Yaşam

Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu
17.01.2026 22:35
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan jandarma uzman çavuş, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımı ile balkondan girdiği evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Muğla'da görev yapan jandarma uzman çavuş A.Z.Y.'ye ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki evine gitti.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİRDİ

A.Z.Y.'nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi.

Muğla'da jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y.'nin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde A.Z.Y.'nin tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme uzmanları ve nöbetçi savcı sevk edildi.

Muğla'da jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu

SIR PERDESİ OTOPSİDE KALKACAK

Yapılan ilk incelemelerin ardından A.Z.Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Muğla'da jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, İtfaiye, Menteşe, Muğla, Hukuk, Yaşam

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 23:01:25. #7.11#
