Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika

Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlenen polis memuru çifte, nikah masasında kelepçe takıldı.

Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlenen polis memuru çifte, nikah masasında kelepçe takıldı.

İlçede görev yapan polis memuru gelin Özge Otlu, İzmir'de görevli meslektaşı Muhammet Ağırbaş ile Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde nikah masasına oturdu.

Meslektaşlarının yalnız bırakmadığı çiftin nikah şahitliğini, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz yaptı.

Kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını Otlu'ya veren Dilberoğlu, genç çifte mutluluk diledi.

İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz ise genç çiftin ömür boyu birbirlerine bağlı kalmalarını dileyerek, bileklerine kelepçe taktı.

Çift, kelepçeyle fotoğraf çektirdi.

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
21:48 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
21:46 Polis hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı - Son Dakika
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika
21:43 Ümraniye'de silahlı soygun - Son Dakika
21:43 Denizli inşaat sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:49:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]