Son Dakika Haberleri: Muğla Marmaris'ten Erciş'teki Öğrencileri Isıtacak Yardım

Muğla Marmaris'ten Erciş'teki Öğrencileri Isıtacak Yardım

11 dakika önce

Marmaris'ten Erciş'teki öğrencileri ısıtacak yardımMuğla'nın Marmaris ilçesinden, Van'ın Erciş ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplam 20 koli dolusu kışlık giyecek, bot ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Muğla Marmaris'ten Erciş'teki Öğrencileri Isıtacak Yardım, System.String[]
Marmaris'ten Erciş'teki öğrencileri ısıtacak yardım

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, Van'ın Erciş ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplam 20 koli dolusu kışlık giyecek, bot ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe öğretmeni İsmail Buruk, bir ay önce, Marmaris Belediyesi'ne Kış şartlarında çocuklarımızı korumak ve yüreklere sıcaklık sermek için desteklerinizi bekliyoruz yazılı e-posta gönderdi. Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, sosyal medyada, 'Sende el ver geleceğimizi koruyup yürekleri ısıtalım' sloganı ile destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tamamı yeni, toplam 20 koli dolusu kışlık bot, gömlek, elbise, mont, atkı, bere, eldiven ile çeşitli kırtasiye malzemesi toplandı. Herbiri 30 kilogram gelen 20 koli, Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu'na ulaştırılmak üzere bugün kargoya verildi.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerinden elektronik postayla gelen yardım çağrılarına duyarsız kalmayıp, kampanyalar başlatıyoruz. Van'ın Erciş ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için toplanan yardımlarımızı bugün gönderiyoruz. Hemen ardından Şanlıurfa'nın bir ilçesindeki okuldan öğretmenler aracılığıyla destek isteği geldi. Bu okulumuz içinde yeni bir kampanya başlatacağız dedi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Şenay Kılın da Sosyal medyada bir ay süreyle yürüttüğümüz yardım kampanyasına

sağ olsun vatandaşlarımız gereken desteği verdi. Toplanan 20 koli yardım, Erciş'teki çocuklarımıza çok güzel yeni yıl ve yarıyıl tatili hediyesi oldu. Marmaris'in duyarlı insanları geleceğimizin teminatı çocuklarımızın içini ısıtmak ve onların yanında olduğunu göstermek için bir kere daha farkını gösterdi dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

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