Muğla'nın altın kızı Selvi

MUĞLA Köyceğizli 16 yaşındaki güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu olan ilk Türk kız sporcu olarak tarihe geçti.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nde okuyan genç sporcu, milli mayoyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünyanın zirvesine çıkarak tarih yazdı. Dev organizasyonda 57 kilogramda ilk maçında ABD'li Marina Cosme'yi 6-0, çeyrek finalde Moğol Byambasuren'i 4-3, yarı finalde Avrupa ikinciliği de bulunan Rus Angelina Pervukhina'yı 5-2 yenen Selvi, finalde de İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek bu kategoride ülkemize tarihinin ilk altın madalyasını getirdi. Dünya şampiyonluğu final maçının ardından minderde ay-yıldızlı bayrağımızla zafer turu atan Selvi, hem Muğla'ya hem de tüm Türkiye'ye çifte bayram yaşattı.