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Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2)

14.11.2021 13:34

Son dakika haberleri... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında kullanılamaz hale gelen Bircan Büküm'ün çeyizi, Ankaralı kadınlar tarafından yeniden hazırlanarak, Altındağ Belediyesinin araçlarıyla kendisine gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında kullanılamaz hale gelen Bircan Büküm'ün çeyizi, Ankaralı kadınlar tarafından yeniden hazırlanarak, Altındağ Belediyesinin araçlarıyla kendisine gönderildi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, yaz aylarındaki orman yangını sonrası Seydikemer ilçesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, abisi Kadir Büküm ile yaşadığı evin yanması sonucu 25 yaşındaki Bircan Büküm'ün çeyizinin kullanılamaz hale geldiğini gören Çam, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan çeyizin eskisinden daha iyi şekilde tamamlanması için yardım istedi.

Çam'ın yardım talebine olumlu cevap veren Balcı, belediye bünyesindeki Kadın Eğitim Merkezindeki kadınlar ile çeyizin yapılması için çalışma başlattı.

Ankaralı kadınlar, mutfak takımından ütüsüne, yorganından kahve fincanına kadar hazırladıkları çeyiz paketini Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin bir salonunda sergiledi.

Çeyizin hazırlandığını tesadüfen duyan belediyenin ebru sanatçısı Şebnem Selçuk da yıllar önce vefat eden annesi ve halasının hatırası olarak sakladığı yorgan, yemek takımı, kase, kahve fincanı ile seccadeleri Bircan Büküm'e hediye etti.

"Artık damadı da bulmak Bircan'a kaldı"

AK Parti Ankara Milletvekili Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'daki orman yangını sonrasında yaraların sarılması için bazı milletvekilleri ile MKYK üyelerini görevlendirdiğini ve bölgede bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Seydikemer ilçesinde yangından hasar görmüş evleri ziyaret ederken Bircan Büküm ile tanıştıklarını ifade eden Çam, "Gözü yaşlı bir şekilde evini gösterdi. Evin bir kısmı yanmış ve bir odaya tamamen çeyizlerini koymuşlar. Bircan abisi Kadir ile birlikte bir taraftan çalışıyor bir taraftan da kıt kanaat maaşlarından arttırdıklarıyla da çeyizlerini diziyorlar. Anneleri çok erken yaşlarda vefat etmiş. Çocuklar küçükken babaları ikinci evliliğini yapmış. Babasıyla da tanıştık. Çocuklar, kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımına başlanan ev inşaatı tamamlanana kadar Bircan ve ağabeyinin devlet kurumlarınca tahsis edilen konteynır evde ikamet edeceğini dile getiren Çam, sözlerine şöyle devam etti:

"Ağabeyi nişanlı, kızımız ise henüz nişanlı değil. Çeyizi hazırladık. Artık damadı da bulmak Bircan'a kaldı. Bircan biraz daha yorgan gibi ürünleri almıştı. Biz kendisinden neler yok diye istedik. Belki 5-10 kalem idi. Şu anda gördüğüm, başkanımız sağ olsun, hiçbir şeyden kaçınmamış adeta kendi kızını evlendirir gibi bütün detayları düşünmüş. Arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz. Burada yemek takımından tutun ütüsüne kadar elektronik eşyalara kadar her türlü detay var. Bircan bizi nikahına davet ederse başkanımızla birlikte uygun olursak gideriz inşallah. Ne yangın ne başka bir felaketle de ülkemiz karşılaşmasın temennisinde bulunuyorum."

"Bu işin içinde Altındağlı kadınların sevgisi var."

Belediye Başkanı Balcı da böyle bir organizasyonun parçası oldukları için Çam'a teşekkür ederek, belediye bünyesindeki kadınların organizasyonu gönüllülük esasıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Balcı, "Bu çeyiz konusunu Kadın Eğitim Merkezlerimizde kadınlarımız gönüllü olarak seve seve hazırladılar. Dolayısıyla bu işin içinde Altındağlı kadınların sevgisi var. Bircan kızımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

"Başka birinin kullanacak olması mutluluk verici oldu"

Çeyiz düzme organizasyonuna yıllar önce vefat eden annesi ve halasının kendine miras bıraktığı yorgan, yemek takımı, seccade ve kahve fincanını hediye eden Altındağ Belediyesi ebru sanatçısı Şebnem Selçuk da böyle bir organizasyona katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Yangın, sel mağduru ve depremzede ailelere ailesinden miras kalan eşyaları hediye etmeyi çok istediğini ifade eden Selçuk, "3 tane yorgan, hiç kullanılmamış bir yemek takımı, yurt dışından babamın getirdiği kase ve fincan takımı ile seccadeler verdim. O kadar çok mutluyum ki inşallah ölmüşlerimizin ruhuna da bir dua okurlar. Ben kullanamayacağım ama başka birinin kullanacak olması mutluluk verici oldu." diye konuştu.

Çeyizini abisiyle paylaşacak

Bu arada, çeyizlerin sergilendiği alandan Büküm ile görüntülü yapılan telefon görüşmesinde Çam ile Balcı arasında renkli diyaloglar olurken, duygusal anlar da yaşandı. Büküm, nişanlı abisi ile çeyiz paketinin yarısını paylaşacağını ifade etti.

Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2)
Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2)
Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2)
Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2)
Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2)

Seydikemer, Altındağ, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Muğlalı Bircan Büküm'ün yangında kaybettiği çeyizi Ankara'da yeniden hazırlandı (2) - Son Dakika
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