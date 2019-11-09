Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da
Son Dakika Güncel Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da

Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da

6 saat önce

Muhtarlar Konfederasyonu ve farklı illerdeki bağlı muhtarlar dernekleri Isparta Muhtarlar Derneği ev sahipliğinde güller diyarına geldi.

Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da, System.String[]

Muhtarlar Konfederasyonu ve farklı illerdeki bağlı muhtarlar dernekleri Isparta Muhtarlar Derneği ev sahipliğinde güller diyarına geldi.


Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve yönetiminin öncülüğünde Isparta'da bulunan heyette, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün, Osmaniye Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener de yer aldı.


Konfederasyon Başkanı Aktürk ve beraberindeki heyet Isparta, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ev sahipliğinde Isparta Vali Ömer Seymenoğlu, ESKKK 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural'ı ziyaret etti. Konfederasyon Başkanı, Isparta programı kapsamında ITSO Kadın Girişimciler Kurulu Kadın Mağazasını gezdi.


Konfederasyon Başkanı ve diğer misafirler muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Heyet daha sonra Isparta'yı gezdi. - ISPARTA

Akdeniz, Isparta, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:00:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]