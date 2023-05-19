Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

19.05.2023 20:51

Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa kentsel dönüşüm sebebiyle yıkıldı. "Lanetli ev" olarak anılan villanın yerine 12 katlı apartmanlar yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 günü işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyuldu. Türkiye'de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut'un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıktı.

12 KATLI APARTMANLAR YAPILACAK

Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede "Lanetli Ev" olarak hatırlanan villa dün yıkıldı. Villanın yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacak.

"DOĞA KATLİAMI YAŞANIYOR"

Villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir'in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu. Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor" diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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Münevver Karabulut, Bahçeşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika


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