Munzur Çayı'nda kayıp kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarına piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in (45) 8'inci günde cansız bedeni bulundu.

Aydemir'in cenazesine araçlarının 750 metre ilerisinde Munzur Çayı'nın 1,5 metre derinliğinde ulaşılırken, diğer kardeş Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.