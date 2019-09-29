Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor'da hedef Süper Kupa
Son Dakika Spor Haber

Muratpaşa Belediyespor'da hedef Süper Kupa

1 saat önce

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyespor'da hedef Süper Kupa, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Yunanistan'da oynadığı PAOK maçıyla EHF Kupası'ndan elenen Muratpaşa Belediyespor, 2 Ekim'de geçen yılın lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Mavi-beyazlı takım 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için milli takımda bulunan Antrenör Birol Ünsal ile oyuncular Merve Durdu, Diğdem Hoşgör, Dönegül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Yağmur Toprak, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya ve Cansu Akalın'dan yoksun olarak çalıştı.

Hafta içinde milli takımda bulunan oyuncuların da katılımıyla Antalya'da kupa mücadelesinin son hazırlıklarını yapacak olan Akdeniz ekibi, çarşamba günü Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, Süper Kupa mücadelesine çıkacak.

Bugüne kadar Süper Kupa'yı 3 kez kazanan Muratpaşa Belediyespor, geçen yıl lig şampiyonu olarak çıktığı Süper Kupa finalinde Polatlı Belediyespor'u 34-29 yenerek kupayı Antalya'ya getirmişti.


Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçının ardından 5 Ekim'de kendi evinde Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019–2020 sezonunun ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak.

Süper Kupa, Muratpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi
Kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada Cevad Prekazi, Younes Belhanda'yı topa tuttu! Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 11 milyon lira gelir elde etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 15:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor'da hedef Süper Kupa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]